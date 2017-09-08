Dennis Schröder 21 bin Euro'yu otobüste unuttu

Alman Milli Takımı’nın yıldızı Dennis Schröder 21 bin Euro’sunu milli takım otobüsünde unuttu. Alman basınında yer alan haberde, Litvanya maçının ardından yaşanan olaydan sonra Schröder’in 500 Euro hariç parasının tamamını bulduğu belirtildi. 24 yaşındaki oyuncu, neden bu kadar yüklü miktarda para taşıdığı sorusuna, “Takıma yemek ısmarlayacaktım” yanıtını verdi.

almanya

Eurobasket 2017

Dennis Schröder