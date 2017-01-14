15 Ocak 2015 Perşembe, 20:12:22 | Güncelleme: 14 Ocak 2017 Cumartesi, 15:59:53
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FARYD MONDRAGON | Galatasaray'a ilk olarak kiralık gelen Mondragon için sezon sonunda Beşiktaş devreye girmişti. Kolombiyalı kalecinin bonservisini elinde bulunduran Metz'le anlaşmaya varmıştı. Ancak tecrübeli kaleci sarı-kırmızılıları tercih etmişti.
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İLHAN MANSIZ | 2001 yılında İlhan, Galatasaray ile sözleşme imzalama aşamasına kadar geldi ancak son anda atak yapan Beşiktaş golcü oyuncuyu kaptı.
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ÇAĞDAŞ ATAN | Denizlispor'da yıldızı parladıktan sonra Galatasaray formasıyla poz veren Çağdaş Atan, 2004'te Beşiktaş'la sözleşme imzalamıştı.
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OKAN KOÇ | Gençlerbirliği'nin yıldızı Okan Koç için G.Saray ve Beşiktaş kapışıyordu. Okan da sarı-kırmızılı ekibi istiyordu ancak, Beşiktaş transfer savaşından galip çıkan taraf oldu.
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ÖNDER TURACI | Uzun yıllar Fenerbahçe'de top koşturan Önder Turacı, 2004-2005 sezonu öncesinde Galatasaray'la anlaşmasına rağmen sarı-lacivertli ekibe transfer olmuştu.
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YUSUF ŞİMŞEK | 2008-2009 sezonunun devre arasında Bursasporlu Yusuf Şimşek, Trabzonspor'un kampına katılmasına karşılık son anda Beşiktaş'ta soluğu almıştı.
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MIROSLAV STOCH | G.Saray'ın uzun süre Chelsea'den kadrosuna katmak için uğraştığı Miroslav Stoch, sürpriz bir şekilde son dakikada Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
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MEHMET TOPUZ | Sarı lacivertliler, futbolcunun kulübüyle anlaşırken, Mehmet Topuz ise Beşiktaş ile anlaştı. Formayı giyerek poz bile veren Topuz'un direnci, Kayserispor'un Beşiktaş'a futbolcunun bonservisini vermemekte diretmesi üzerine kırıldı ve yıldız futbolcu, Fenerbahçe'ye imza attı.
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ERSAN ADEM GÜLÜM | Ersan için Galatasaray ile kulübü Adanaspor'un anlaşması beklenirken, "transferden çekildi" denilen Beşiktaş araya girmiş ve başarılı stoperi kadrosuna katmıştı.
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SELÇUK İNAN | Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren ve ısrarla Avrupa'da oynamak istediğini dile getiren Selçuk İnan, Fenerbahçe'nin de teklifine rağmen Galatasaray'a imza attı.
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HAMİT ALTINTOP | 2011-12 sezonu sonunda Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Hamit için F.Bahçe ve G.Saray kıyasıya bir yarışa girdi ama Hamit'in son tercihi sarı-kırmızılı renklerden yana oldu.
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ALPER POTUK | Fenerbahçe, Galatasaray'ın 2013'te KAP'a bildirdiği Alper Potuk'u 6.5 milyon Euro karşılığında Eskişehirspor'dan kadrosuna kattı.
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MUSTAFA PEKTEMEK | Gençlerbirliği'nden Mustafa Pektemek'i istediklerini Lig TV'de resmen dile getiren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamasının hemen ertesi gününde Beşiktaş, golcü futbolcuyu 4 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladı.
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ORHAN ŞAM | Fenerbahçe, Mustafa Pektemek'in rövanşını aynı gün Orhan Şam'ı transfer ederek aldı. Beşiktaş'ın da istediği G.Birliğili futbolcu 3,5 milyon Euro bonservis bedeliyle F.Bahçe'ye transfer oldu.
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MEHMET AKYÜZ | Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Tavşanlı Linyitsporlu Mehmet Akyüz, 900 bin TL bonservis bedeliyle Beşiktaşlı oldu.
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RIDVAN DİLMEN | Döneminin gözdesi olan Rıdvan Dilmen, Ergun Gürsoy'a söz verip Sarı-Kırmızılı forma ile objektiflere poz vermişti. Ancak ertesi gün F.Bahçe, yıldız futbolcuya resmi imzayı attırmıştı.
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HASAN VEZİR | 1988-89 sezonunda Fenerbahçe'nin en formda ismi olan Hasan Vezir, dönemin Galatasaray Yöneticisi Ergun Gürsoy tarafından kaçırılarak sarı-kırmızılı takıma imza atmıştı.
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TÜMER METİN | Beşiktaş'ta oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız oyuncu 2006-2007 sezonu sonunda ani bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
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ERTUĞRUL SAĞLAM | 1994-1995 sezonu öncesi Fenerbahçe tarafından transfer edilmek istenen Eruğrul Sağlam sürpriz bir şekilde Beşiktaş ile kontrat yapmıştı.
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KAZIM KAZIM | 2006-2007 sezonunda tüm Türkiye'nin dikkatini çeken Kazım için Galatasaray'ın transfere çok yakın olduğu iddia ediliyordu ancak dönemin genç yıldızı Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
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UĞUR DEMİROK | Galatasaray alt yapısından çıkan ancak yıldızı Akhisar'da parlayan Uğur için Galatasaray ve Trabzonspor devredeydi. G.Saray'a imza atması beklenen oyuncu Trabzonspor ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.