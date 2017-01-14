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FUTBOL

Transferde büyük çalım

15 Ocak 2015 Perşembe, 20:12:22

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    FARYD MONDRAGON | Galatasaray'a ilk olarak kiralık gelen Mondragon için sezon sonunda Beşiktaş devreye girmişti. Kolombiyalı kalecinin bonservisini elinde bulunduran Metz'le anlaşmaya varmıştı. Ancak tecrübeli kaleci sarı-kırmızılıları tercih etmişti.

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    İLHAN MANSIZ | 2001 yılında İlhan, Galatasaray ile sözleşme imzalama aşamasına kadar geldi ancak son anda atak yapan Beşiktaş golcü oyuncuyu kaptı.

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    ÇAĞDAŞ ATAN | Denizlispor'da yıldızı parladıktan sonra Galatasaray formasıyla poz veren Çağdaş Atan, 2004'te Beşiktaş'la sözleşme imzalamıştı.

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