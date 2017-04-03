Yarım asırlık Orduspor amatöre düştü!

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HTSPOR.COM / AHMET HAMDİ GİRGİN

Bir zamanlar 3 Büyükler'e kök söktüren takımların birçoğu alt liglerde ayakta kalmaya çalışıyor. Hatta ekonomik sıkıntılara dayanamayıp kapatılanlar bile var. İşte o kulüplerin son durumları: