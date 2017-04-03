Yarım asırlık Orduspor amatöre düştü!

16 Mart 2016 Çarşamba, 13:09:10 | Güncelleme: 03 Nisan 2017 Pazartesi, 00:04:13
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Türk Futbolu'nun köklü kulüplerinden olan, 1978-79 yıllarında Türkiye'yi UEFA'da temsil eden, yetiştirdiği birçok futbolcunun yanı sıra dünyaca ünlü Teknik Direktör Hector Cuper'i Türkiye'ye getiren Orduspor, 50. yılında Amatör Küme'ye düştü.
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Ordu'da 1967'de kurulan mor-beyazlı kulübün futbol takımı, 3 farklı dönemde 11 sezon Süper Lig'de mücadele etti.
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2011-2012 sezonunda 26 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'de yer alan ve 5 yıllık süreçte Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Orduspor, amatör lige kadar geriledi.
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2012-2013 sezonunda Spor Toto Süper Lig'den düştükten sonra 2 sezon PTT 1. Lig'de, 1 sezon 2. Lig'de mücadele eden mor beyazlı takım, 3. Lig'deki ilk sezonunda da tutunamadı.
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Orduspor, deplasmanda karşılaştığı Denizli Futbol A Spor'a 2-1 mağlup olunca ligin bitmesine 4 hafta kala matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi.
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HTSPOR.COM / AHMET HAMDİ GİRGİN
Bir zamanlar 3 Büyükler'e kök söktüren takımların birçoğu alt liglerde ayakta kalmaya çalışıyor. Hatta ekonomik sıkıntılara dayanamayıp kapatılanlar bile var. İşte o kulüplerin son durumları:
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Ankaragücü
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 49
Şu an bulunduğu lig: 2. Lig Kırmızı Grup
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Altay
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 41
Şu an bulunduğu lig: 3. Lig 1. Grup
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İstanbulspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 23
Şu an bulunduğu lig: 2. Lig Beyaz Grup
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Kocaelispor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 20
Şu an bulunduğu lig: 3. Lig 1. Grup
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Karşıyaka
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 16
Şu an bulunduğu lig: 2. Lig Kırmızı Grup
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Vefa
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 14
Şu an bulunduğu lig: Bölgesel Amatör Lig 12. Grup
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Zonguldak Kömürspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 14
Şu an bulunduğu lig: 2. Lig Beyaz Grup
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Ankara Demirspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 13
Şu an bulunduğu lig: 3. Lig 1. Grup
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Sarıyer
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 13
Şu an bulunduğu lig: 2. Lig Kırmızı Grup
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Erciyesspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 13
Şu an bulunduğu lig: 2. Lig Kırmızı Grup
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Türk Telekom
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 12
Şu an bulunduğu lig: Ankara Amatör
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Diyarbakırspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 11
2013 yılında maddi problemler nedeniyle kapatıldı
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Malatyaspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 11
Şu an bulunduğu lig: Malatya amatör küme
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Sakaryaspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 11
Şu an bulunduğu lig: 3. Lig 3. Grup
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İzmirspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 10
Şu an bulunduğu lig: İzmir amatör
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Şekerspor - Adı birçok kez değişen kulüp son olarak Turanspor ismiyle mücadele ediyor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 10
Şu an bulunduğu lig: Ankara amatör
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Feriköy
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 9
Şu an bulunduğu lig: İstanbul amatör küme
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Beykoz 1908
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 8
Şu an bulunduğu lig: İstanbul amatör küme
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Keçiörengücü
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 8
Şu an bulunduğu lig: 2. Lig Beyaz Grup
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Fatih Karagümrük
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 6
Şu an bulunduğu lig: 2. Lig Beyaz Grup
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Manisaspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 6
Şu an bulunduğu lig: 1. Lig
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Vanspor (Van Büyükşehir Belediyespor 2014'te bünyesine katıldı)