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FUTBOL

Yarım asırlık Orduspor amatöre düştü!

16 Mart 2016 Çarşamba, 13:09:10

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    Türk Futbolu'nun köklü kulüplerinden olan, 1978-79 yıllarında Türkiye'yi UEFA'da temsil eden, yetiştirdiği birçok futbolcunun yanı sıra dünyaca ünlü Teknik Direktör Hector Cuper'i Türkiye'ye getiren Orduspor, 50. yılında Amatör Küme'ye düştü.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 23 saat önce
    ankaragücü geliyor tekrak bekleyin
  • Misafir 28 Şubat 2017 Salı 21:09
    Zonguldakspor 14 yıl süper ligde mücadele etti. isim değişikliği ile yoluna Zonguldak Kömürspor olarak devam ediyor. Zeytinburnu'da İstanbul amatörde değil Bölgesel amatör ligde mücadele ediyor
  • Misafir 27 Şubat 2017 Pazartesi 22:46
    Her erkek takımlarını kapatsın.
  • Misafir 27 Şubat 2017 Pazartesi 19:41
    Tarsus İdman Yurdu 'da yok.
  • Misafir 27 Şubat 2017 Pazartesi 14:41
    beykoz 1908 kulubünün stadı ve kulup binası hatta kendine ait antrenman sahası bile yok maalesef
  • Misafir 27 Şubat 2017 Pazartesi 14:23
    Erciyesspor neden paylaşılmadı?
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