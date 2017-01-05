FUTBOL
Barcelona, oyuncularının serbest kalma bedellerini açıkladı
12 Ekim 2016 Çarşamba, 17:37:50 | Güncelleme: 05 Ocak 2017 Perşembe, 10:10:08
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1
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23
Sergi Roberto 29.3 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2019
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2
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23
Jordi Masip 34.3 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2017
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3
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23
Sergi Samper 47.6 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2019
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4
4
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23
Denis Suarez 48.7 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2020
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5
5
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Jeremy Mathieu 48.7 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2018
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Samuel Umtiti 57.1 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2021
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7
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23
Lucas Digne 58.6 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2021
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Aleix Vidal 58.6 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2020
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9
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23
Jasper Cillesen 58.6 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2021
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Rafina 73 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2021
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Marc-Andre Ter Stegen 78 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2019
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Andre Gomes 95.25 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2021
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13
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Javier Mascherano 95.25 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2018
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Paco Alcacer 95.25 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2021
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15
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Ivan Rakitic 97.5 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2019
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16
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Jordi Alba 146.2 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2020
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17
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Andres Iniesta 154.4 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2018
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18
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Gerard Pique 158.4 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2018
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Sergio Busquets 190.5 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2021
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Luis Suarez 190.5 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2019
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Neymar 238.2 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2021
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Lionel Messi 238.2 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2021
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Arda Turan 66.4 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2019