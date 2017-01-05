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FUTBOL

Barcelona, oyuncularının serbest kalma bedellerini açıkladı

12 Ekim 2016 Çarşamba, 17:37:50

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    Sergi Roberto 29.3 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2019

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    Jordi Masip 34.3 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2017

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    Sergi Samper 47.6 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2019

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YORUMLAR 3
  • Misafir 14 Aralık 2016 Çarşamba 19:13
    arda made in turkey olduğu için ağzıyla kuş tutsa daha fazla etmez.onun yarısı kadar fayda etmeyenlere iki misli değer biçilmiş, türk olunca öyle işte.
  • Misafir 13 Ekim 2016 Perşembe 12:27
    birine belli süre yatki vermişsen beklemesinide bileceksin
  • Misafir 12 Ekim 2016 Çarşamba 23:47
    böyle bir oyuncuyu, böyle bir vatan evladini, vatanini seven bir oyuncuyu nasil kadro disi birakilir hayret
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