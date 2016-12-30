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FUTBOL

Şimdi neredeler?

14 Ekim 2016 Cuma, 10:37:50

  • 1
    1 | 83

    HTSPOR.COM | Son yıllarda 3 büyüklerin kadrosunda bulunan futbolcular şimdi hangi takımlarda? 

    Jo - Yaşı: 29 - Takımı: Corinthians

  • 2
    2 | 83

    Engin Baytar - Yaşı: 33 - Takımı: İstanbulspor (Türkiye)

  • 3
    3 | 83

    Diego Lugano - Yaşı: 35 - Takımı: Sao Paulo (Brezilya)

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