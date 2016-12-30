FUTBOL
Şimdi neredeler?
14 Ekim 2016 Cuma, 10:37:50 | Güncelleme: 30 Aralık 2016 Cuma, 11:12:21
-
1
1
|
83
HTSPOR.COM | Son yıllarda 3 büyüklerin kadrosunda bulunan futbolcular şimdi hangi takımlarda?
Jo - Yaşı: 29 - Takımı: Corinthians
-
2
2
|
83
Engin Baytar - Yaşı: 33 - Takımı: İstanbulspor (Türkiye)
-
3
3
|
83
Diego Lugano - Yaşı: 35 - Takımı: Sao Paulo (Brezilya)
-
4
4
|
83
Tuncay Şanlı (Teknik Direktör) - Yaşı: 34 - Takımı: Sakaryaspor (Türkiye)
-
5
5
|
83
Milos Krasic - Yaşı: 31 - Takımı: Lechia Gdansk (Polonya)
-
6
6
|
83
Bobo - Yaşı: 31 - Takımı: Sidney (Avustralya)
-
7
7
|
83
Milan Baros - Yaşı: 34 - Takımı: Slovan Liberec (Çek Cumhruiyeti)
-
8
8
|
83
Gabriel Tamas - Yaşı: 32 - Takımı: Steaua Bükreş (Romanya)
-
9
9
|
83
Dirk Kuyt - Yaşı: 36 - Takımı: Feyenoord (Hollanda)
-
10
10
|
83
Fabio Bilica - Yaşı: 37 - Kulüpsüz
-
11
11
|
83
Emiliano Insua - Yaşı: 27 yaşında - Takımı: Stuttgart (Almanya)
-
12
12
|
83
Kader Keita - Yaşı: 35 - Takımı: Persib Bandung (Endonezya)
-
13
13
|
83
Andre Santos - Yaşı: 33 - Takımı: Boluspor
-
14
14
|
83
Colin Kazım Richards - Yaşı: 30 - Takımı: Corinthians
-
15
15
|
83
Felipe Melo - Yaşı: 33 - Takımı: Inter (İtalya)
-
16
16
|
83
Bebe - Yaşı: 26 - Takımı: Eibar (İspanya)
-
17
17
|
83
Goran Pandev - Yaşı: 33 - Takımı: Genoa (İtalya)
-
18
18
|
83
Emmanuel Eboue - Yaşı: 33 - Kulüpsüz
-
19
19
|
83
Kleberson - Yaşı: 37 - Takımı: Fort Lauderdale Strikers (ABD)
-
20
20
|
83
Robinson Zapata - Yaşı: 37 - Takımı: Club Santa Fe (Kolombiya)
-
21
21
|
83
Güiza - Yaşı: 36 - Takımı: Cadiz (İspanya)
-
22
22
|
83
Ahmed Barusso - Yaşı: 31 - Son Takımı: Arezzo (Şu an kulüpsüz)
-
23
23
|
83
Matias Delgado - Yaşı: 33 - Takımı: Basel (İsviçre)
-
24
24
|
83
Mamadou Niang - Yaşı: 36 - Kulüpsüz
-
25
25
|
83
İbrahim Akın - Yaşı: 32 - Takımı: Altay
-
26
26
|
83
Serkan Balcı - Yaşı: 33 - Takımı: Ankaragücü
-
27
27
|
83
Julio Regufe Alves - Yaşı: 25 - Son Takımı: Rio Ave (Şu an kulüpsüz)
-
28
28
|
83
Edu - Yaşı: 34 - Takımı: Jeonbuk (Güney Kore)
-
29
29
|
83
Cristian Baroni - Yaşı: 33 - Takımı: Corinthians (Brezilya)
-
30
30
|
83
Giovani dos Santos - Yaşı: 27 - Takımı: Los Angeles Galaxy (ABD)
-
31
31
|
83
Izet Hajrovic - Yaşı: 25 - Werder Bremen'in oyuncu sayısını azaltma projesi kapsamında Werder Bremen II (U23) takımına yollanıyor.
-
32
32
|
83
Franck Ribery - Yaşı: 33 - Takımı: Bayern Münih (Almanya)
-
33
33
|
83
Didier Drogba - Yaşı: 38 - Takımı: Montreal (ABD)
-
34
34
|
83
Sasa Ilic - Yaşı: 38 - Takımı: Partizan (Sırbistan)
-
35
35
|
83
Jermaine Jones - Yaşı: 34 - Takımı: Colorado (ABD)
-
36
36
|
83
Elano - 35 yaşında Santos'ta bıraktı.
-
37
37
|
83
Morgan De Sanctis - Yaşı: 39 - Takımı: Monaco (Fransa)
-
38
38
|
83
Lincoln - 37 yaşında Bahia'da bıraktı.
-
39
39
|
83
Reto Ziegler - Yaşı: 30 - Takımı: Sion (İsviçre)
-
40
40
|
83
Emmanuel Culio - Yaşı: 33 - Takımı: Mallorca (İspanya)
-
41
41
|
83
Henri Bienvenu - Yaşı: 28 - Takımı: Troyes (Fransa)
-
42
42
|
83
Tomas Zapotocny - Yaşı: 35 - Takımı: Banik Ostrava (Çek Cumhuriyeti)
-
43
43
|
83
Marcelo Carrusca - Yaşı: 33 - Takımı: Adelaide United (Avustralya)
-
44
44
|
83
Ismael Bouzid - Yaşı: 33 - Takımı: Progres Niederkorn (Lüksemburg)
-
45
45
|
83
Edu Dracena - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras (Brezilya)
-
46
46
|
83
Junichi Inamoto - Yaşı: 36 - Takımı: Kawasaki Frontale - Hokkaido Consadole Sapporo (Japonya)
-
47
47
|
83
Simao Sabrosa - Bıraktı - Son Takımı: NorthEast United (Hindistan)
-
48
48
|
83
Hugo Almeida - Yaşı: 33 - Takımı: AEK Atina (Yunanistan)
-
49
49
|
83
Ovidiu Petre - Yaşı: 34 - Son Takımı: Poli Timisoara (Bıraktı)
-
50
50
|
83
Federico Higuain - Yaşı: 31 - Takımı: Columbus Crew (ABD)
-
51
51
|
83
Rodrigo Tabata - Yaşı: 35 - Takımı: Al-Sadd (Katar)
-
52
52
|
83
Pavel Horvath - 41 yaşında Viktoria Plzen'de bıraktı
-
53
53
|
83
Claudio Maldonado - Yaşı: 36 - Son Takımı: Colo Colo (Şili) Şu an kulüpsüz
-
54
54
|
83
Johan Elmander - Yaşı: 36 - Takımı: Örgryte (İsviçre)
-
55
55
|
83
Albert Riera - Yaşı: 34 - Son Takımı: Zavrc (Slovenya) - Şu an kulüpsüz
-
56
56
|
83
Gordon Schildenfeld - Yaşı: 31 - Takımı: Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
-
57
57
|
83
Manuel Fernandes - Yaşı: 30 - Takımı: Lokomotiv Moskova (Rusya)
-
58
58
|
83
Tomas Jun - Yaşı: 33 - Takımı: SC Ritzing (Avusturya)
-
59
59
|
83
Roberto Hilbert - Yaşı: 31 - Takımı: Bayer Leverkusen (Almanya)
-
60
60
|
83
Allan McGregor - Yaşı: 34 - Takımı: Hull City (İngiltere)
-
61
61
|
83
Souleymane Youla - Yaşı: 34 - Takımı: Indy Eleven (ABD)
-
62
62
|
83
Diego Ribas - Yaşı: 31 - Takımı: Flamengo (Brezilya)
-
63
63
|
83
Michael Fink - Yaşı: 34 - Takımı: SV Waldhof Mannheim (Almanya)
-
64
64
|
83
Sidnei - Yaşı: 27 - Takımı: Deportivo La Coruna (İspanya)
-
65
65
|
83
Dentinho - Yaşı: 27 - Takımı: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
-
66
66
|
83
Meireles - Yaşı: 33 - Kulüpsüz
-
67
67
|
83
Michal Kadlec - Yaşı: 31 - Takımı: Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)
-
68
68
|
83
Bruno Alves - Yaşı: 34 - Takımı: Cagliari (İtalya)
-
69
69
|
83
Gökhan Ünal - Yaşı: 34 - Takımı: Menemen Belediyespor
-
70
70
|
83
Egemen Korkmaz - Yaşı: 33 - Takımı: FC Wil 1900
-
71
71
|
83
Pedro Franco - Yaşı: 25 - Takımı: Millonarios FC (Kolombiya)
-
72
72
|
83
Daniel Opare - Yaşı: 25 - Takımı: Augsburg (Almanya)
-
73
73
|
83
Filip Holosko - Yaşı: 32 - Takımı: Sidney (Avustralya)
-
74
74
|
83
Guillermo Burdisso - Yaşı: 28 - Takımı: Club Leon FC
-
75
75
|
83
Serdar Kesimal - Yaşı: 27 - Takımı: Akhisar Belediye
-
76
76
|
83
Özer Hurmacı - Yaşı: 29 - Takımı: Akhisar Belediye
-
77
77
|
83
Issiar Dia - Yaşı: 29 - Takımı: Nancy
-
78
78
|
83
Mario Gomez - Yaşı: 31 - Takımı: Wolfsburg
-
79
79
|
83
Dany Nounkeu - Yaşı 30 - Takımı: Kardemir Karabükspor
-
80
80
|
83
Alex Telles - Yaşı: 23 - Takımı: Porto (Portekiz)
-
81
81
|
83
Jose Rodriguez - Yaşı: 21 - Takımı: Mainz 05 (Almanya)
-
82
82
|
83
Demba Ba - Yaşı: 31 - Takımı: Shanghai Shenhua (Çin)
-
83
83
|
83
Nani - Yaşı: 29 - Takımı: Valencia