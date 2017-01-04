DİĞER HABERLERİ
04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Sergen Yalçın'ın unutulmaz sözleri ve hakkında söylenenler

19 Ekim 2016 Çarşamba, 12:41:04

  • 1
    1 | 52

    Vitor Pereira-Robin Van Persie krizi için: "Benim teknik direktörlük yaptığım yerde futbolcu sadece verilen talimatları dinler, hocasına karşı hiçbir tavır da yapamaz. Bunu da beni az çok tanıyan herkes biliyor zaten..."

  • 2
    2 | 52

    Tümer Metin’in yine penaltı kaçırdığı bir maç esnasında yedek kulübesine gider... 
    Sergen: Abi bu takımın penaltıcısı kim? 
    Kulübe: Pancu 
    Sergen: Eee o zaman niye bu .... kullanıyor?

  • 3
    3 | 52

    Muhabir: Sergen, Tigana senin için 4 kilo versin Real Madrid’e transfer edeyim demiş, ne diyorsun? 
    Sergen: 4 kilo versem jokey olurum diyorum.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300