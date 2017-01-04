Sergen Yalçın'ın unutulmaz sözleri ve hakkında söylenenler
19 Ekim 2016 Çarşamba, 12:41:04 | Güncelleme: 04 Ocak 2017 Çarşamba, 14:11:41
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Vitor Pereira-Robin Van Persie krizi için: "Benim teknik direktörlük yaptığım yerde futbolcu sadece verilen talimatları dinler, hocasına karşı hiçbir tavır da yapamaz. Bunu da beni az çok tanıyan herkes biliyor zaten..."
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Tümer Metin’in yine penaltı kaçırdığı bir maç esnasında yedek kulübesine gider... Sergen: Abi bu takımın penaltıcısı kim? Kulübe: Pancu Sergen: Eee o zaman niye bu .... kullanıyor?
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Muhabir: Sergen, Tigana senin için 4 kilo versin Real Madrid’e transfer edeyim demiş, ne diyorsun? Sergen: 4 kilo versem jokey olurum diyorum.
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Ercan Taner: Sergen, Tabata Beşiktaş’a ne verebilir? Sergen: Gaziantep’den gelirken 1 kilo baklava getirebilir.
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Yönetici: Sergen sen Salı, Çarşamba, Perşembe günleri bir yerlerdeymişsin diye bir haber aldık doğru mu bu? Sergen: Doğru ama eksik. Yönetici: Nasıl yani? Sergen: Cuma da oradaydım.
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Muhabir: Sergen, yeni transferler için neler söyleyeceksin? Sergen: Gökhan genç çocuk, önünde daha çok yıllar var. Bobo…Bobo’nun da adı güzel.
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Muhabir: Sergen Tigana senin için ondaki futbol zekası bende de Platini’de de yok demiş. Sergen: Hocam doğru söylemiş.
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Sergen: O topta ön direğe koşu yapmak saçma. Ersin Düzen: Ya ön direkte topla buluşursa? Sergen: Ne yapacak topla buluşup, yemeği mi çıkacak?
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Muhabir: Sergen 10-12 yaş arasındaki çocuklar İddaa oynuyor, ne diyeceksin? Sergen: Almanya’dan uzak dursunlar, çok sürpriz oluyor.
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Hakan Ünsal, Sergen Yalçın'ın yanında oturmaktadır. Sergen: Sol bek futbolda hiç önemli mevki değil.
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Muhabir: Bülent Korkmaz da 33 yaşında ama hala ekstra çalışıyor bu durum seni rahatsız etmiyor mu? Sergen: Bülent yeteneksiz; antrenman yapmazsa oynayamaz, ben yetenekliyim o yüzden antrenman yapmama gerek yok.
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Muhabir: Sergen bugün performansın iyi değildi ne diyeceksin? Sergen: O zaman haftaya yerime oynarsın derim.
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İkinci saati geride kalan bir maç sonu programından… Güntekin Onay: Şimdi de reklama gidelim. Sergen: Bence artık eve gidelim.
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Beşiktaş frikik kazanır, topun başına Ahmet Dursun ve Sergen gelir… Ahmet: Ne yapacağız abi? Sergen: Ne yapacağızı mı var Ahmet, sen çekileceksin ben vurucam.
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Sergen’in gol attığı bir maç sonrası... Muhabir: Sergen hiç bir golünü kız arkadaşına hediye ettiğin oldu mu? Sergen: Aynı golü iki kıza hediye ettiğim bile oldu.
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Beşiktaş’la Türkiye Kupası’nı kazandıkları sene, seremoni öncesi... İbrahim Üzülmez: Sergen, kupayı ben kaldırıcam. Sergen: Bir dergi seni Türkiye’nin en çirkin futbolcusu seçmiş, kaldıramazsın. Not: Kupayı Sergen Yalçın kaldırdı
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Fenerbahçe’nin Sivasspor yenilgisi sonrası... Sergen: Aykut Kocaman’ı bisikletime bir tur bindirmem; adama Fenerbahçe’yi emanet etmişler.
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Sergen Yalçın, profesyonel futbolcuların disiplinsiz hareketleri üzerine bir örnek verir; Sergen: Mesela beni zamanında Bayern München istemişti. Adamlar bir araştırdı…Almadılar.
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Batuhan Ferrari’siyle İstanbul’a 35 dakikada gittiğini söyleyince... Sergen: Valla Batuhan, bu kadarını ben bile yapmadım.
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Rıdvan Dilmen: Sergen şu halinle çıksan Koller’in ayağından top alır mısın? Sergen: Alırım tabi sen de alırsın. Koller’e ver topu, aç önünü de yine de 20 metre süremez.
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Muhabir: Senin için antrenman yapmıyor diyorlar? Sergen: Doğrudur.
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Lennart Johansson: "Sergen'deki teknik kapasite onun Avrupa'nın en iyi takımlarından birinde oynaması için fazlasıyla yeterli."
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Şenes Erzik: "Beckenbauer bana Sergen'i sordu. Ama Sergen profesyonelce yaşamak istemedi."
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Gordon Milne: "Sergen gibi yetenekler dünyaya 100 yılda sadece 1 kere gelir."
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Jean Tigana: "Sergen'deki futbol zekası bende yok. Platini'de olduğunu da sanmıyorum."
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Abramovich: "Sergen hayatımda gördüğüm en klas futbolcu. Onu izlemek için İstanbul'a geleceğim."
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Kicker: "Eğer Türkiye'de doğmasaydı, şu anda biz, 2'inci bir Maradona'dan bahsediyor olacaktık."
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Lothar Matthaus: "Sergen'in Münih Olimpiyat Stadında beni nasıl geçtiğini hayatım boyunca unutmayacağım. O performansı ile bizleri utandırdı."
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Ronny Johnsen: "Birçok önemli takımda oynadım. Bugün bile, gördüğüm en iyi futbolcu Sergen'dir. O bambaşka bir şeydi. Golleri, tekniği, sol ayağı inanılmazdı. Nasıl oluyor da hiç Avrupa'da oynamadı? Bunu asla anlayamayacağım."
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Mircea Lucescu: "40 senedir futbolun içindeyim, böyle bir yetenek görmedim. Biraz genç yaşta benim elime gelseydi şimdi kimse Zidane'dan bahsetmiyor olurdu. Çok yazık, Onun için çok üzgünüm."
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Serpil Hamdi Tüzün: "O Liverpool'da Fowler'a asist yapmalı, Barcelona'da Guardiola topu kaptığında oyunu kurması için o binlerce maçın kaderini tek başına değiştirecek kudretteki sol ayağa vermeliydi...
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Cantona golü attığında ilk sarıldığı kişi kendisine ortayı yapan Sergen olmalıydı; ara sıra Maldini'den savunmaya yardım etmediği için fırça yemeli ama yine de Capello'nun kadroyu yazdığı ilk isim olmalıydı.."
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FUTBOL DÜNYASINDAN UNUTULMAZ SÖZLER
Arsene Wenger: ''Taraftarımızdan tek isteğim, Türk Bayrağı'na karşı saygılı olsunlar yeter, çünkü Türkler bayrakları için canını verirler. "
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Messi'nin sakatlığının ardından Rıdvan Dilmen: "Lionel Messi artık eskisi gibi olamaz"
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Hagi: "Barcelona'da oynarken şatoda yaşıyordum ama Galatasaray'da daha mutluydum."
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Quaresma: "Samet Aybaba'nın durumunu bekliyorum. Lig başlasın 4-5 hafta sonra o gider ben tekrar dönerim."
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Samuel Eto'o: "Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Galatasaray'ın oyuncusu olsaydım biliyorum ki Antalyaspor'da attığımın üç katını atmış olacaktım"
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Aatıf Chahechouhe: "Soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini de hâlâ bilmiyorum."
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Diego Armando Maradona: "Hagi'nin oynadığı futbolu özlüyorum."
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Arda Turan: "Şimdi Burak'ın yanında Selçuk'un yanında bizim tipimizin konuşulacak hali yok."
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Arda Turan: "Falcao, ceza sahasında uçan sinek görse, onu bile yakalayıp kaleye atıyor."
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David Beckham: "Messi benim yanımdan hızlıca geçip bana çalım attığında futbolu bırakmaya karar verdim."
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Şenol Güneş: "Futbol ayak oyunu değil ayakla oynanan oyundur."
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Joey Barton: "Neymar kesinlikle fazla abartılıyor."
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Neymar: "Joey Barton'ın kim olduğunu bile bilmiyorum. "
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Eric Cantona: "Burak Yılmaz, gerçekten de birinci sınıf bir futbolcu. Onda adeta kendimi görmüş gibi oldum"