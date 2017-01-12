FIFA dünya sıralaması (Ocak ayı)

FIFA, Ocak ayı dünya sıralamasını açıkladı.
İşte son sıralama:
50 - Nijerya
49 - Kongo
48 - Suudi Arabistan
47 - Danimarka
46 - Japonya
45 - Sırbistan
44 - Avustralya
43 - Çek Cumhuriyeti
42 - Yunanistan
41 - İsveç
40 - Paraguay
39 - Cezayir
38 - Romanya
37 - Kore Cumhuriyeti
36 - Tunus
35 - Mısır
34 - Fildişi Sahili
33 - Senegal
32 - Kuzey İrlanda
31 - Avusturya
30 - Ukrayna
29 - İran
28 - ABD
27 - Bosna-Hersek
26 - Macaristan
25 - Slovakya
24 - TÜRKİYE (Yerimiz değişmedi)
23 - İrlanda Cumhuriyeti
22 - Hollanda
21 - İzlanda
20 - Ekvador
19 - Peru
18 - Meksika
17 - Kosta Rika
16 - İtalya
15 - Polonya
14 - Hırvatistan
13 - İngiltere
12 - Galler
11 - İsviçre
10 - İspanya
9 - Uruguay
8 - Portekiz
7 - Fransa
6 - Kolombiya
5 - Belçika
4 - Şili
3 - Almanya
2 - Brezilya
1 - Arjantin