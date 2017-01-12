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Ibrahimovic yine yaptı yapacağını!

20 Ekim 2016 Perşembe, 19:43:51

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    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, gösterdiği başarılı performansla kendini ülke futbolunda şimdiden kanıtladığını iddia etti.

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    Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Ibrahimovic, Premier Lig'de Diego Costa'nın ardından 13 golle ikinci sırada yer almasının önemli olmadığını belirterek, "Asıl hedefim, Premier Lig'de şampiyonluk yaşamak. Bireysel başarılar, asıl hedefimi gerçekleştireceğim zaman zaten kendiliğinden oluşur" ifadelerini kullandı. 

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    Şampiyonluk mücadelesinde takım oyununun önemini vurgulayan İsveçli golcü, şunları kaydetti:

    "Goller atarak, iyi performans göstererek ve arkadaşlarımı pozisyona sokarak takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Aynı durum onlar için de geçerli. Takım için mücadele ettikleri sürece benim performansımı da artırıyorlar." 

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