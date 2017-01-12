20 Ekim 2016 Perşembe, 19:43:51 | Güncelleme: 12 Ocak 2017 Perşembe, 22:30:34
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, gösterdiği başarılı performansla kendini ülke futbolunda şimdiden kanıtladığını iddia etti.
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Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Ibrahimovic, Premier Lig'de Diego Costa'nın ardından 13 golle ikinci sırada yer almasının önemli olmadığını belirterek, "Asıl hedefim, Premier Lig'de şampiyonluk yaşamak. Bireysel başarılar, asıl hedefimi gerçekleştireceğim zaman zaten kendiliğinden oluşur" ifadelerini kullandı.
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Şampiyonluk mücadelesinde takım oyununun önemini vurgulayan İsveçli golcü, şunları kaydetti:
"Goller atarak, iyi performans göstererek ve arkadaşlarımı pozisyona sokarak takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Aynı durum onlar için de geçerli. Takım için mücadele ettikleri sürece benim performansımı da artırıyorlar."
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Kariyerinde ilk kez Premier Lig'de forma giydiğini hatırlatan 35 yaşındaki futbolcu, "Bireysel hedeflerimi ikinci planda bırakma gerekçem, zaten bunu İngiltere'de 3 ay içinde gerçekleştirmiş olmam. İngiltere'yi 3 ayda fethettim" değerlendirmesinde bulundu.
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İşte dünya yıldızı Ibrahimovic'in 'kendini beğenmiş' sözleri...
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Heykelinin dikileceğini öğrenen Zlatan, "Malmö'deki küçük bir semtten, getto diye adlandırdıkları bir bölgeden geliyorum ve ülkenin başkenti Stockholm'e heykelim dikilecek. Geldiğim yerde diğer çocuklar gibi hissetmiyordum, çünkü kökenlerim farklıydı. Ama dünyayı ele geçirebileceğimi biliyordum, o kesin" sözlerini kullandı.
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IBRA'NIN UNUTULMAZ SÖZLERİ...
Ibrahimovic, SFR Sport'la yaptığı son röportajda "PSG'ye dair en çok neyi özlüyorsun?" sorusuna, "Son maaşımı" yanıtını vermişti.
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Manchester derbisi öncesi Zlatan Ibrahimovic, Manchester City'nin kalecisi Claudio Bravo'ya antrenman kıyafetleri gönderdi ve mesaj olarak "Cumartesi için buna ihtiyacın olacak" yazdı.
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"30 kupa kazandım ve daha da fazlasını istiyorum. Buraya vakit öldürmeye değil, kazanmaya geldim."
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“Pogba transferinin takım için çok pahalı olacağını düşünenleri anlamıyorum. Manchester United sırf benim forma satışımdan elde edeceği gelirle Paul Pogba’yı transfer edebilir”
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“Ben Manchester’a kral ya da prens olmak için değil, tanrı olmaya geldim”
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“İsveç benim” diyen İbra, “Rosengard’dan gelip İsveç’i fethettim, kendi ülkem haline getirdim” ifadelerini kullandı.
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Egosu her daim zirvede olan Zlatan, "Ben şarap gibiyim. Yıllandıkça güzelleşiyorum" diyerek ilginç bir açıklamaya daha imza attı.
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Tecrübeli futbolcu, bir Fransız gazetecinin ''Fransa'da kariyerinin sonuna geldiğin düşünülüyor'' yorumu üzerine, ''İsveç ve Fransa dünyada benim sayemde isim yaptı, dünya haritasında benim sayemde yer edindi'' diye konuştu.
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Muhabir: "Zayıf ayağınla müthiş bir gol attın". Zlatan Ibrahimovic: "Benim zayıf ayağım yok."
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Fransa'daki Grevin Müzesi'nde balmumu heykeli yapılan Ibrahimovic: "Eyfel Kulesi'nin yerine de bir Ibrahimovic heykeli yapılabilir" ifadelerini kullandı.
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Hazard, Twitter'da Ibrahimovic'e "İsveç'teyim. Sana kısa bir Fransızca dersi verebilirim" diye yazdı! Zlatan'ın cevabı ise gecikmedi: Ben de sana nasıl gol atılacağını öğretirim.
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"En iyi olduğumu bilmem için Ballon d'Or'a ihtiyacım yok."
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"Onyewu'yu dövdükten sonra göğüs kafesimden bir kemik kırıldı ancak buna değdi."
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Kendisini kasıtlı sakatladığını söyleyen Van der Vaart'a "Eğer yalan söylemeye devam edersen iki bacağını birden kırarım. Üstelik bu kez kasıtlı."
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"Arsene Wenger beni 17 yaşındayken seçmelere almak istedi ancak geri çevirdim. Zlatan seçmelere girmez."
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"Sakat bir Zlatan takım için oldukça ciddi bir şeydir."
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"Paris'te bir daire bakıyoruz. Bir tanesini beğenmezsek bir otel alacağım."
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Stephane Henchoz'a attığı çalım sorulunca: "Sola gittim, sola gitti. Sağa gittim, sağa gitti. Sonra ben tekrar sola gittim o ise sosisli almaya gitti."
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"Fransa Ligue 1'den çok fazla isim tamımadığım doğru ancak eminim onlar beni tanıyodur."
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"Eğer Rooney Paris'e gelmek ve benimle oynamak istiyosa çabuk olmalı. Ancak Zlatan'ın ondan daha iyi olduğunu da aklında tutması gerek."
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"Futbolcu olmasaydım bir suçlu olurdum. Küçükken antrenmana gitmek için bisiklet çalıyordum."
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Sandro Rossel (Barcelona başkanı): "Seni satmak iş hayatımda yediğim en büyük kazık." Zlatan Ibrahimovic: "Bu kötü başkanlığının bir sonucu."
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"Dünyada sadece bir adet Zlatan vardır."
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"Capello bana Juventus'ta topa en iyi kimin vurduğunu sordu. Ona 'Nedved ya da Del Piero'mu?' diye sordum. o İse 'Hayır. kaleci antrenörü. Çünkü her gün 1000 kez topa vuruyor" diye cevapladı. O günden beri her gün şut çalışırım."
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"İlk başlarda Guardiola benim için 'fena değil'di. Ancak daha sonra antrenman alanının yanına bir ambulans getirmelerini çünkü her an onu öldürebileceğimi söylemiştim"
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"Mourinho eşimle ilk tanışmasında ona 'Helena tek bi görevin var: ona uykusunu aldır ve iyi besle." demişti. Aklındaki her şeyi söyler, onun için ölebilirim."
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Muhabir:"İsveç Euro 2012'de olmayacağına göre turnuvayı kim kazanır sence?" Zlatan: "Umrumda değil. Ben tatile gidiyorum."
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Muhabir: " Ajax'ın 9 maçta 9 puan kaybedebileceğini düşünüyor musun?" Zlatan: "Hesaplarıma göre Ajax 3 maçta da 9 puan kaybedebilir."
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Muhabir: "Sonraki maçı kim kazanır?" Zlatan: "Onu sadece Tanrı bilir." Muhabir: "Ama bunu ona sormamız çok zor." Zlatan: "Neden ki? Şu anda ta kendisine bakıyorsun."
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Muhabir: "Bir ev hayvanın var mı?" Zlatan: "Evet. Joey Didulica (Ajax yedek kalecisi)
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Muhabir: "Karına doğum gününde ne aldın?" Zlatan: "Hiçbir şey. Zaten Zlatan'a sahip."
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Muhabir: "Sence oyun tarzın İsveç mi Yugoslav tarzı mı?" Zlatan: "Zlatan tarzı."
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"Barcelona'ya transfer olmak gibi bir hayalim hep vardı. Ancak bazı şeylerin hayalde kalması gerektiğini anladım."
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"Barcelona'dayken Guardiola,Messi ortada oynamak istiyor diye beni yedek buraktı ve takımın dışına itti. Bu ise beni daha da güçlendirdi."
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"Barcelona'dayken Guardiola'ya kel kafasını kaşırken ona: "Sen korkağın tekisin ve Mourinho'yu kıskanıyorsun. Cehennemin dibine git!" dedim. Onun yerinde olsam ben bunları söyledikten sonra telaşlanırdım."
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"Ronaldo şanslı adam. Her seferinde en önden bilet bularak, Messi`nin ödülü alışını izliyor."
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"Balotelli Real Madrid`e mi? Hayır. Bence Barcelona'ya daha çok uyar; vasat takım, vasat oyuncu."
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"Artık Paris'in Mona Lisa'dan daha fazlası var"
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"Beckham transferiyle beraber PSG sadece daha güçlü bir takım haline gelmedi, ayrıca daha yakışıklı oldu."
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”Menajerim yok! Menajerler sadece kötü futbolculara takım bulmak için vardır. Büyük kulüpler direkt olarak bana gelebilir.”
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“Soyunma odasında Guardiola’nın bana sanki istenmeyen çocukmuşum gibi bakmasına uyuz oluyordum. Saçma bir ortamdı. Bir süre sonra gene o filozofik saçmalamalarına başlardı. İleri derece salakça konuşuyordu. Yok kanmış, yok gözyaşıymış, termiş.”
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Ibra, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıktığı eski kulübü Ajax taraftarıyla tekrar buluşurken, Amsterdam Arena tribünlerinde 'Tekrar Hoşgeldin Tanrı'nın Oğlu' yazılı pankart dikkat çekti.
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Maçtan sonra pankartın Ajax'ın diğer eski futbolcuları Maxwell veya Gregory van der Wiel için açılmış olabileceği yönündeki soruya karşılık Ibra şu cevabı verdi: "Elbette o benim içindi. Buraya geri dönmek çok özel bir andı. Çok güzel bir akşam yaşadım."
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Son olarak Zlatan İbrahimovic, Otamendi'yle yaşadığı bir tartışmanın ardından, Cityli oyuncuya dönerek cinsel organını tuttu.
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Zlatan Ibrahimovic'in egosu ve söylediği 'büyük' sözleri devamlı gündem oluyor. Bununla dalga geçmek için açılan bir Twitter hesabı futbolseverleri güldürüyor. İşte o tweetlerden bazıları:
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1. Zlatan bir gün antrenmana geç geldi. Bu yüzden teknik direktör diğer bütün oyuncuları antrenmana erken geldikleri için cezalandırdı.
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2. Zlatan aynaya baktığında yansımasını göremiyor. Çünkü hiçbir zaman ikinci bir Zlatan olamaz.
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3. Zlatan'ın klavyesinde Ctrl tuşu yok. Çünkü hiçbir şey Zlatan'ı kontrol edemez.
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4. Zlatan hakemin yanına gitmez, hakem Zlatan'ın yanına gelir.
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5. Zlatan genç bir erkek olup evden ayrılırken babasına döndü ve dedi ki; "Artık bu evin erkeği sensin."
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6. Hakem bir keresinde Zlatan'a kırmızı kart gösterdi, ama oyundan kendisi çıkmak zorunda kaldı.
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7. Zlatan ve onunla yüz yüze tanışacak kadar şanslı olan hayranları.
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8. Zlatan saat kullanmaz, saatin kaç olduğuna o karar verir.
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9. Zlatan: "Beni takip edin, kimse konuşmasın." Muhabir: "Neden kimse konuşmuyormuş?" Zlatan: "Çünkü patron benim!"
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10. Kimse izin almadan Zlatan'a dokunamaz.
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11. Graham Bell telefonu icat ettiğinde, Zlatan'dan 3 cevapsız araması vardı.
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12. Okuldayken, öğretmenlerin Zlatan'a soru sormak için parmak kaldırması gerekirdi.