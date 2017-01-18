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FUTBOL

İşte ünlülerin tuttukları takımlar!

15 Kasım 2016 Salı, 22:55:25

  • 1
    1 | 117

    Gülşen, Beşiktaş

  • 2
    2 | 117

    Tarkan, Fenerbahçe

  • 3
    3 | 117

    Tuğba Ekinci, Fenerbahçe

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300
YORUMLAR 3
  • Misafir 18 Kasım 2016 Cuma 04:07
    Coşkunun galatasaraylı olması.. :)
  • Misafir 16 Kasım 2016 Çarşamba 18:36
    futbolu bılen unluler besıktaslı olanlar
  • Misafir 16 Kasım 2016 Çarşamba 14:27
    forever galatasaray!!1... number one galatasaray!!!!...
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