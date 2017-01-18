FUTBOL
İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
15 Kasım 2016 Salı, 22:55:25 | Güncelleme: 18 Ocak 2017 Çarşamba, 10:20:18
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1
-
2
-
3
-
4
4
|
117
Beyazıt Öztürk, Fenerbahçe
-
5
5
|
117
Aysun Kayacı, Galatasaray
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
11
|
117
Esra-Ceyda Ersoy-Fenerbahçe
-
12
-
13
-
14
-
15
15
|
117
Çağatay Ulusoy-Galatasaray
-
16
16
|
117
Kenan İmirzalıoğlu, Galatasaray
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
23
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117
Burcu Esmersoy, Galatasaray
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24
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25
-
26
-
27
-
28
28
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117
Volkan Konak, Trabzonspor
-
29
29
|
117
Şahan Gökbahar, Galatasaray
-
30
-
31
-
32
32
|
117
Mustafa Üstündağ, Fenerbahçe
-
33
-
34
-
35
-
36
-
37
37
|
117
Mehmet Ali Erbil, Fenerbahçe
-
38
-
39
-
40
40
|
117
Tuba Büyüküstün, Fenerbahçe
-
41
41
|
117
Levent Üzümcü, Fenerbahçe
-
42
-
43
-
44
44
|
117
Serdar Ortaç, Galatasaray
-
45
45
|
117
Kıvanç Tatlıtuğ, Galatasaray
-
46
46
|
117
Kadir İnanır, Galatasaray
-
47
-
48
-
49
-
50
50
|
117
İbrahim Tatlıses, Fenerbahçe
-
51
-
52
-
53
53
|
117
Alparslan Özmol, Bursaspor
-
54
54
|
117
Rasim Öztekin, Galatasaray
-
55
55
|
117
Ceyhun Yılmaz, Galatasaray
-
56
56
|
117
Mahsun Kırmızıgül, Galatasaray
-
57
-
58
-
59
59
|
117
Cansel Elçin, Galatasaray
-
60
-
61
61
|
117
Kenan Doğulu, Galatasaray
-
62
-
63
-
64
64
|
117
Mehmet Aslan, Galatasaray
-
65
-
66
-
67
-
68
68
|
117
Cengiz Kurtoğlu-Fenerbahçe
-
69
-
70
70
|
117
Erdal Beşikçioğlu-Gençlerbirliği
-
71
-
72
-
73
-
74
-
75
-
76
-
77
77
|
117
Candan Erçetin-Galatasaray
-
78
78
|
117
Murat Dalkılıç-Fenerbahçe
-
79
-
80
-
81
-
82
-
83
-
84
-
85
-
86
-
87
-
88
-
89
-
90
-
91
-
92
-
93
93
|
117
Aydemir Akbaş-Galatasaray
-
94
-
95
-
96
-
97
-
98
-
99
-
100
-
101
-
102
-
103
-
104
104
|
117
Engin Altan Düzyatan-Galatasaray
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105
-
106
-
107
-
108
-
109
109
|
117
Kadir Çöpdemir-Fenerbahçe
-
110
110
|
117
Kaya Çilingiroğlu-Beşiktaş
-
111
-
112
-
113
113
|
117
Rafet El Roman-Trabzonspor
-
114
-
115
-
116
-
117