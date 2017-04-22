FUTBOL
Dünya derbileri...
19 Kasım 2016 Cumartesi, 23:49:42 | Güncelleme: 22 Nisan 2017 Cumartesi, 11:57:33
Footballderbies sitesi, dünyadaki en önemli derbileri sıraladı. Bugün oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı bakın kaçıncı sırada...
-
1
1
|
37
59- Atletico Madrid - Real Madrid
-
2
-
3
3
|
37
52- Arsenal - Tottenham Hotspur
-
4
-
5
5
|
37
44- Manchester United - Manchester City
-
6
6
|
37
37- Galatasaray - Beşiktaş
-
7
7
|
37
34- Beşiktaş - Fenerbahçe
-
8
8
|
37
30- Orlando Pirates - Kaizer Chiefs
-
9
9
|
37
29- East Bengal - Mohun Bagan
-
10
10
|
37
28- Dinamo Bucharest - Steaua Bucharest
-
11
11
|
37
27- Zeljeznicar - FK Sarajevo
-
12
-
13
13
|
37
25- Vasco da Gama - Flamengo
-
14
14
|
37
24- Esteghlal - Perspolis
-
15
15
|
37
23- Bolivar - The Strongest
-
16
16
|
37
22- Aston Villa - Birmingham City
-
17
17
|
37
21- Aris Saloniki - PAOK Saloniki
-
18
18
|
37
20- AC Milan - Inter Milan
-
19
19
|
37
19- Universidad de Chile - Colo Colo
-
20
20
|
37
18- Palmeiras - Corinthians
-
21
21
|
37
17- Olimpia - Cerro Porteno
-
22
22
|
37
16- Independiente - Racing Club
-
23
23
|
37
15- Gremio - Internacional
-
24
-
25
25
|
37
13- CSKA Sofya - Levski Sofya
-
26
26
|
37
12- Benfica - Sporting Lizbon
-
27
27
|
37
11- Barcelona SC - Emelec
-
28
28
|
37
10- Sevilla FC - Betis Sevilla
-
29
29
|
37
9- Penarol - Nacional Montevideo
-
30
-
31
31
|
37
7- Kızılyıldız - Partizan
-
32
-
33
-
34
34
|
37
4- Olympiakos - Panathinaikos
-
35
-
36
36
|
37
2- Boca Juniors - River Plate
-
37
37
|
37
1- Fenerbahçe - Galatasaray