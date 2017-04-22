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FUTBOL

Dünya derbileri...

19 Kasım 2016 Cumartesi, 23:49:42

Footballderbies sitesi, dünyadaki en önemli derbileri sıraladı. Bugün oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı bakın kaçıncı sırada...

  • 1 Dünya derbileri...
    1 | 37

    59- Atletico Madrid - Real Madrid 

  • 2 Dünya derbileri...
    2 | 37

    55- Karşıyaka - Göztepe

  • 3 Dünya derbileri...
    3 | 37

    52- Arsenal - Tottenham Hotspur

  • 4 Dünya derbileri...
    4 | 37

    49- Everton - Liverpool

  • 5 Dünya derbileri...
    5 | 37

    44- Manchester United - Manchester City

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