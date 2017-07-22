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FUTBOL

3 büyüklerin en iyi yabancıları

14 Aralık 2016 Çarşamba, 23:09:38

  • 1 3 büyüklerin en iyi yabancıları
    1 | 70

    HTSPOR.COM

    Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın unutulmaz yabancılarından oluşan 11'leri sizler için derledik. İşte taraftarların gönlüne giren birbirinden önemli yıldızlar:

  • 2 3 büyüklerin en iyi yabancıları
    2 | 70

    BEŞİKTAŞ:

  • 3 3 büyüklerin en iyi yabancıları
    3 | 70

    Cordoba

  • 4 3 büyüklerin en iyi yabancıları
    4 | 70

    Roberto Hilbert

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  • 5 3 büyüklerin en iyi yabancıları
    5 | 70

    Matteo Ferrari

     

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