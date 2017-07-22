3 büyüklerin en iyi yabancıları

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın unutulmaz yabancılarından oluşan 11'leri sizler için derledik. İşte taraftarların gönlüne giren birbirinden önemli yıldızlar:
BEŞİKTAŞ:
Cordoba
Roberto Hilbert
Matteo Ferrari
Zago
Münch
Giunti
Guti
Ricardo Quaresma
Simao
Mario Gomez
Demba Ba
İşte en az ilk 11'deki isimler kadar kadronun içinde yer almayı hak eden yıldızlar:
Fernandes
Pascal Nouma
Carew
Kleberson
Ricardinho
Matias Delgado
Tabata
Fabian Ernst
Ailton
Atiba
FENERBAHÇE:
Toni Schumacher
Zoran Mirkovic
Lugano
Luciano
Roberto Carlos
Stephan Appiah
Alex De Souza
Nani
Anelka
Robin van Persie
Pierre van Hooijdonk
Fenerbahçe'nin ilk 11'ine giremeyen ancak bazıları gelişiyle, bazıları ise gösterdiği performansla akıllarda kalan yabancı yıldızlar ise şu şekilde:
Jay Jay Okocha
Dirk Kuyt
Milan Rapaic
Milos Krasic
Mateja Kezman
Mamadou Niang
Edu Dracena
Ariel Ortega
Raul Meireles
Daniel Guiza
GALATASARAY:
Taffarel
Eboue
Popescu
Frank De Boer
Alex Telles
Felipe Melo
Hagi
Sneijder
Ribery
Jardel
Drogba
Fernando Muslera
Lincoln
Aurelien Chedjou
Giovani Dos Santos
Fernando Meira
Harry Kewell
Milan Baros
Elano
Lukas Podolski
Jo
Song
Faryd Mondragon
Kader Keita