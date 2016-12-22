10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş - Bursaspor maçının ardından çevik kuvvet polisine yönelik yapılan bombalı saldırıya ithafen futbol takımları birlik ve beraberlik dayanışması gösteriyor. Bu akşam Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımlarda forma giyen yerli ve yabancı futbolcular, "Yıldızlar Karması" adlı bir yardım ve dayanışma maçı yapacak. Peki Yıldızlar Karması maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte maçın detayları ve kadrolar...

YILDIZLAR KARMASI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tüm kulüplerden futbolcuların olacağı Yıldızlar Karması müsabakası, saat 19:00'da Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu'nda oynanacak. Maç TRT 1 ekranından canlı olarak takip edilebilecek.

Müsabakadan elde edilecek tribün gelirleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla terör saldırılarında şehit ve gazi olanların ailelerine bağışlanacak.

FUTBOLCULAR

Ousmane Viera, Bekir Yılmaz (Adanaspor), Landry N'Guemo, Soner Aydoğdu (Akhisar Belediyespor), Abdoulaye Ba, Gökay İravul (Aytemiz Alanyaspor), Samuel Eto'o, Serdar Özkan (Antalyaspor), Rajko Rotman, Musa Muhammed, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Adriano Correia, Fabricio Ramirez, Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan (Beşiktaş), Harun Tekin (Bursaspor), Leonard Kweuke, Mehmet Akyüz (Çaykur Rizespor), Josef De Souza, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Wesley Sneijder, Selçuk İnan (Galatasaray), Bruno Mota Miranda, Elyasa Süme (Gaziantepspor), Ahmet Çalık, Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), Andre Poko, Mahmut Akan (Kardemir Karabükspor), Herolind Shala, Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa), Umut Bulut (Kayserispor), Jagos Vukovic, Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), Erdal Kılıçarslan, Lukas Szukala (Osmanlıspor), Onur Kıvrak, Mehmet Ekici (Trabzonspor), Burak Yılmaz (Beijing Guoan)



TEKNİK DİREKTÖRLER

Tolunay Kafkas (Akhisar Belediyespor), Rıza Çalımbay (Antalyaspor), Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir), Şenol Güneş (Beşiktaş), Hikmet Karaman (Çaykur Rizespor), Jan Olde Riekerink (Galatasaray), İbrahim Üzülmez (Gaziantepspor), Ümit Özat (Gençlerbirliği), Igor Tudor, Hari Vukas (Kardemir Karabükspor), Kemal Özdeş (Kasımpaşa), Aykut Kocaman (Atiker Konyaspor), Mustafa Reşit Akçay (Osmanlıspor