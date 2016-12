Tunay Torun: Hedefimiz ligi ilk sekizde bitirebilmek

Tunay, şampiyonluk yarışının çok çekişmeli geçeceğini ve Medipol Başakşehir'in performansını sürdürmesi halinde ligi zirvede bitirebileceğini kaydetti.

Turuncu-lacivertli takımın ligin geri kalan bölümünde iyi bir mücadele çıkardığını ve Abdullah Avcı'nın milli takımdan tanıdığı bir teknik direktör olduğunu aktaran Tunay, "Şampiyonluk yarışının çok çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Medipol Başakşehir şu ana kadar çok iyi mücadele çıkardı. Abdullah Avcı, milli takımdan tanıdığım bir teknik direktör. Kendisinin nasıl çalıştığını biliyorum. Medipol Başakşehir böyle devam ederse şampiyonluğa ulaşabilir. Lig çok çekişmeli geçiyor ve üst sıralardaki herkesin şampiyonluk şansı olacaktır." ifadelerini kullandı.

"ÜST SIRALARA OYNAMAK İSTİYORUZ"

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacakları Antalyaspor maçının kendileri için önemli olduğuna dikkati çeken Tunay, "Bizim için çok önemli bir mücadele olacak. Antalyaspor, puan olarak çok yakın rakiplerimizden bir tanesi. Biz, amaçları ve hedefleri olan bir kulübüz. Ligde üst sıralara oynamak istiyoruz. Hedefimiz ligi ilk sekizde bitirebilmek." diye konuştu.

Üst sıralara yükselebilmek için önlerindeki maçları kazanarak puanlar toplamaları gerektiğini dile getiren Tunay, şöyle devam etti:

"Herkesin bildiği gibi sezona iyi başlangıç yapamadık. Daha doğrusu iyi futbol oynadık ama puanlar toplayamadık. Her geçen maç yükselen bir performansımız olduğunu düşünüyorum. Şimdi önümüzde bir Antalyaspor maçı var. Deplasmandan 3 puan çıkartmayı düşünüyoruz. Ardından devre arası kampına gireceğiz. Verimli bir kamp dönemi geçirerek, ikinci yarıya daha iyi bir başlangıç yapacağız."

Tunay Torun, Kasımpaşa'nın istikrarsız performansının sarı kart cezalarından ya da sakatlıklardan kaynaklanmadığını vurgulayarak, şunları aktardı:

"Baktığınız zaman Galatasaray maçında çok iyi bir futbol oynadık ama maalesef kazanamadık. Çaykur Rizespor maçında ise Galatasaray maçından daha düşük bir performans gösterdiğimiz halde galibiyetle ayrıldık. İstikrarsızlık futbolun içinde var. Futbol böyle bir oyun. Doksan dakikada her şey olabiliyor ama amaç her zaman daha iyi olabilmek. Ben bunun zamanla olacağına inanıyorum. Kemal hoca kısa bir süredir bizimle çalışıyor. Önümüzdeki aylarda her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum."

"KADROMUZUN ÇOK İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Kadrolarında çok sayıda milli futbolcu bulunduğuna dikkati çeken Tunay, aynı kadroyla Beşiktaş'ı yendiklerini, Galatasaray'a karşı ise çok daha iyi bir maç çıkarttıklarının altını çizdi.

Büyük takımlara karşı oynamanın daha kolay olduğunu ifade eden Tunay Torun, şöyle konuştu:

"Büyük takımlara karşı oynamak belki de Anadolu takımlarına karşı oynamaktan daha kolay. Çünkü bu maçlarda rakibiniz oyun kuruyor. Bu durumda size kontra atak fırsatları doğuyor. Ben takımımızın kontra atakta çok iyi olduğunu düşünüyorum ama ne olursa olsun büyük takımlara karşı oynamak her zaman zor. O kulüpler bünyelerinde dünyaca ünlü yıldızları barındırıyorlar. Elbette biz her maça aynı motivasyonla çıkmaya çalışıyoruz. Her zaman 3 puanı kazanmak istiyoruz."