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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:02:08 Güncelleme: 15:07:28

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 16 hafta olarak oynanan ilk bölümün son haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

24 ARALIK CUMARTESİ
16.00 Adanaspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek
19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor: Serkan Çınar

25 ARALIK PAZAR
13.30 Çaykur Rizespor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır
16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor: Halil Umut Meler
16.00 Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor: Ümit Öztürk
19.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

26 ARALIK PAZARTESİ
19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor: Mete Kalkavan
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

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