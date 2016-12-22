Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası Adanaspor-Medipol Başakşehir maçı ile açılacak. Adanaspor, bu sezon ligde yoluna namağlup devam eden ve 35 puanla liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir'i evinde ağırlayacak. Peki Adanaspor-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşma hakkında tüm detaylar...

Medipol Başakşehir 35 puanla liderlik koltuğunda otururken rakibi Adanaspor 9 puanla 17. sırada yer alıyor.

ADANASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 16. haftasında Adanaspor ile Medipol Başakşehir karşılaşacak. Adanaspor-Medipol Başakşehir maçı 24 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Hüseyin Göçek'in yöneteceği mücadele Lig TV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Erkan Akbulut yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'E MAHMUTTAN İYİ HABER

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, 24 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesislerinde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular salonda çalıştı.

İdmana sakatlığı geçen Mahmut Tekdemir de katıldı. Turuncu-lacivertli takımın ligde oynadığı Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında yer alamayan Mahmut, teknik direktör Abdullah Avcının şans vermesi halinde Adanaspor karşısında forma giyebilecek.

Medipol Başakşehirde, Adanaspor maçı öncesinde tek eksik ise sakatlığı süren Hakan Özmert.

Turuncu-lacivertliler, Adanaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.