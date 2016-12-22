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Aydınspor: 1 - Bursaspor: 0
FUTBOL

Aydınspor: 1 - Bursaspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Aydınspor 1923, Süper Lig'in güçlü takımlarından Bursaspor'u mağlup etmeyi başardı

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:01:32 Güncelleme: 17:03:25

AYDINSPOR 1923: 1 - BURSASPOR: 0
STAT: Adnan Menderes
HAKEMLER: Koray Gençerler, Erdem Bayık, Bahtiyar Birinci
AYDINSPOR 1923: Evren, Ömer, İsmail, Erdi, Serkan, Gürcan, Reşo (Dk.21 Şamil), Vedat (Dk.89 Ramazan), Oğuzhan, Berat Ali, Tahir (Dk.86 Emre)
BURSASPOR: Mert Günok, Mert Örnek, İsmail Konuk (Dk.27 Merter), Ertuğrul, Aziz Behich, Faty, Bilal, Sercan, John, Sinan (Dk.46 Del Valle), Necid (Dk.46 Kubilay)
GOL: Dk.17 Reşo (Aydınspor 1923)
KIRMIZI KART: Dk.44 John (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Mert Günok, Aziz Behich (Bursaspor), Berat Ali, Evren (Aydınspor 1923)

Aydınspor 1923'ten Vedat Budak attıkları golden sonra formasını açarak trafik kazasında hayatını kaybeden Amed Sportif Faaliyetler'in takım kaptanı Şehmus Özer'i andı.

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