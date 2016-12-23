Josef de Souza'dan Ülkesinin kanalına tokat gibi cevap
23 Aralık 2016 Cuma, 19:52:30 | Güncelleme: 22:10:33
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Çok büyüksün Josef de Souza... Yabancılar karmasında sahaya çıkan ve seremonide ağlamamak için kendisini güçlükle tutan F.Bahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, ülkesinin kanalı Sport TV’nin Türkiye’de yaşamaktan çekinip çekinmediği sorusuna derslik bir yanıt verdi:
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“İstanbul harika bir şehir, Türkiye muhteşem bir ülke.
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Dışarıda bazen kötü şeyler yaşanıyor. Fakat, bugünlerde dünyanın her yerinde böyle kötü şeyler var.
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Şunu net söylüyorum ki Türkiye, Brezilya’dan çok daha güvenli bir ülke.
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Burada olduğum için minnettarım. Profesyonel olarak oynadığım en iyi kulüpteyim.
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İstanbul’da çok mutluyum. Türk insanı statlara gitmeye devam ediyor.