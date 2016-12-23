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Çok büyüksün Josef de Souza... Yabancılar karmasında sahaya çıkan ve seremonide ağlamamak için kendisini güçlükle tutan F.Bahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, ülkesinin kanalı Sport TV’nin Türkiye’de yaşamaktan çekinip çekinmediği sorusuna derslik bir yanıt verdi: