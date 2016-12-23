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FUTBOL

Josef de Souza'dan Ülkesinin kanalına tokat gibi cevap

23 Aralık 2016 Cuma, 19:52:30

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    Çok büyüksün Josef de Souza... Yabancılar karmasında sahaya çıkan ve seremonide ağlamamak için kendisini güçlükle tutan F.Bahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, ülkesinin kanalı Sport TV’nin Türkiye’de yaşamaktan çekinip çekinmediği sorusuna derslik bir yanıt verdi: 

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    “İstanbul harika bir şehir, Türkiye muhteşem bir ülke. 

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    Dışarıda bazen kötü şeyler yaşanıyor. Fakat, bugünlerde dünyanın her yerinde böyle kötü şeyler var. 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 11 dakika önce
    Herkes birlik ve beraberlik icinde var oldukca bu ulkede ilelebet var olur.
  • Misafir 2 saat önce
    harkia bir fotoğraf tarihe ibretlik bir anı
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