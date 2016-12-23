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FUTBOL

Beşiktaş'tan transfer açıklaması!

23 Aralık 2016 Cuma, 22:55:33

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    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Quaresma ve Kerim Frei'in akibetleri dışında Samuel Eto'o ve stoper transferi hakkında konuştu. İşte Çebi'den transfer sözleri...

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    "GÖRÜŞMELER YAPILIYOR"
    "Planlamada aslında her şeyi dört dörlük yapamazsınız ama biz yeterli görüyorduk. Caner Gökhan ve Talisca'nın sakatlanması Oğuzhan'ın da sezon başı uzak kalması gibi uzun süreçlerde sakatlıklar yaşandı.

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    Devre arasında bunlardan kaynaklanan sebeplerle takviyeler olacaktır diye düşünüyorum. Sol stoper, bek ve sağ açık pozisyonları için scout ekibi çalışmaları yaptı ve görüşmeler devam ediyor."

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