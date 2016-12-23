23 Aralık 2016 Cuma, 22:55:33 | Güncelleme: 22:59:43
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Quaresma ve Kerim Frei'in akibetleri dışında Samuel Eto'o ve stoper transferi hakkında konuştu. İşte Çebi'den transfer sözleri...
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"GÖRÜŞMELER YAPILIYOR" "Planlamada aslında her şeyi dört dörlük yapamazsınız ama biz yeterli görüyorduk. Caner Gökhan ve Talisca'nın sakatlanması Oğuzhan'ın da sezon başı uzak kalması gibi uzun süreçlerde sakatlıklar yaşandı.
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Devre arasında bunlardan kaynaklanan sebeplerle takviyeler olacaktır diye düşünüyorum. Sol stoper, bek ve sağ açık pozisyonları için scout ekibi çalışmaları yaptı ve görüşmeler devam ediyor."
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"ETO'O AKLIMIZDAN GEÇİYOR AMA..." Siyah beyazlılarda sezon başında gündeme gelen fakat transferi gerçekleşmeyen Samuel Eto'o, Aboubakar'dan beklenen verimin alınamaması sonucu yeniden gündeme gelmişti.
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Bu konuyla ilgili da konuşan Ahmet Nur Çebi, "Eto'o aklımızdan geçiyor konuşuluyor ama, şu an için planlamamız içinde yok." ifadelerini kullandı.
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FREİ GİDİYOR MU? Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir ve Antalyaspor'un resmen istediği, yöneticilerin de açıkladığı Kerim Frei'ın durumuyla alakalı da konuşan Ahmet Nur Çebi, Kerim bizim için geleceği olan bir oyuncu. Bu nedenle onu satmak gibi bir niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.
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QUARESMA AÇIKLAMASI... Ahmet Nur Çebi, Ricardo Quaresma'nın merak edilen durumu ve sözleşmesiyle alakalı olarak ise, Quaresma ile sözleşme uzatma fikri var.
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Takımda tecrübeli oyuncuların da olması gerekiyor. Görüşmelerimiz sürüyor." diye konuştu.