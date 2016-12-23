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FREİ GİDİYOR MU?

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir ve Antalyaspor'un resmen istediği, yöneticilerin de açıkladığı Kerim Frei'ın durumuyla alakalı da konuşan Ahmet Nur Çebi, Kerim bizim için geleceği olan bir oyuncu. Bu nedenle onu satmak gibi bir niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.