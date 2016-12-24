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Beşiktaş'ta Anderson Talisca mucizesi!

Süper Lig’in 9. haftasında 28 Ekim’de oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan Anderson Talisca’nın 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 00:43:06 Güncelleme: 09:42:33

Fakat beklenenden daha kısa sürede ayağa kalkan Brezilyalı yıldızın, geçtiğimiz gün oynanan ‘Yıldızlar Karması’ maçında sahaya çıkması herkesi şaşırttı. Kulübün resmi sitesinden Talisca’nın takımdan ayrı çalıştığı açıklansa da durumun çok farklı olduğu öğrenildi. Sambacı’nın 2 günde bir takımla yapılan idmanlarda yer aldığı belirtildi. Bu sayede geçtiğimiz günkü maçta oynayabilen Talisca’nın son durumu hakkında konuşan kulüp doktoru Sarper Çetinkaya, “Talisca normal programımız dahilinde maça çıkmıştır. Sağlık yönünden sıkıntısı yok. Artık takıma verdik ancak maç ve antrenman eksiği var. Onu da kampta kapatacak” dedi. 

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