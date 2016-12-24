Adanaspor - Medipol Başakşehir | CANLI YAYIN

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Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya geliyor.
ADANASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 0-0
(İlk yarı oynanıyor...)
STAT: 5 Ocak
HAKEM: Hüseyin Gökçek
SAAT: 16:00
YAYIN: Lig TV
ADANASPOR: Hayrullah, Didi, Vinicius, Ramos, Digao, Renan Diniz, Bekir, Cem, Koman, Magaye, Ahmet Dereli
YEDEKLER: İrfan Can, Burak, Emre, Samican, Ahmet, Can, Edgar Silva
TEKNİK DİREKTÖR: Levent Şahin
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Epureanu, Bekir, Eren, Emre, Attamah, Visca, Cengiz, Mossoro, Mehmet Batdal
YEDEKLER: Ufuk, Ferhat, Yalçın, Doka, Holmen, Napoleoni, Mustafa Pektemek
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
Medipol Başakşehir'de ısınma sırasında sakatlanan Yalçın Ayhan'ın yerine Uğur Uçar ilk 11'de maça başladı.