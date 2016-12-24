DÜNYA FUTBOLU HABERLERİ
24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Julian Draxler
FUTBOL

Julian Draxler, PSG'ye transferini duyurdu!

PSG'nin devre arası transferinde kadrosuna kattığı ilk isim Julian Draxler oldu. Alman futbolcu, yeni takımının formasıyla Bild gazetesine poz verdi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 13:04:11 Güncelleme: 15:04:29

Ligue 1'de son 4 sezonun şampiyonu PSG, 2016-2017 sezonunun ilk devresini ligin üçüncü sırasında tamamladıktan sonra transfer harekatına hızlı başladı.

Teknik direktör Unai Emery'nin raporu doğrultusunda hücumun iki kanadında da oynayabilecek bir isim arayışına giren başkent ekibi, Bundesliga takımlarından Wolfsburg'da forma giyen Julian Draxler ile transfer sezonu henüz açılmadan anlaşmaya vardı.

Wolfsburg ile 40 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde anlaşan PSG, 23 yaşındaki futbolcuyla da anlaşmaya vardı.

Draxler'in formasını giydiği Alman Wolfsburg Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun PSG ile 4 yıllığına anlaştığı bildirildi. Futbolcunun alacağı ücret hakkında bilgi verilmezken Fransız basını, PSG'nin Wolfsburg'a 40 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 153 maçta boy gösteren Alman futbolcu, 23 gol atıp 26 asist yaptı.


SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Günün öne çıkan transfer iddiaları (24 Aralık 2016)
FUTBOL

Melo'nun yeni takımı...
Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
YAŞAM

Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
"Senin gibi parayı düşüneni oynatmam!"
FUTBOL

"Senin gibi parayı düşüneni oynatmam!"
Beşiktaş'a Kolombiyalı sol bek!
FUTBOL

Boca Juniors'tan Beşiktaş'a...