Julian Draxler, PSG'ye transferini duyurdu!

Ligue 1'de son 4 sezonun şampiyonu PSG, 2016-2017 sezonunun ilk devresini ligin üçüncü sırasında tamamladıktan sonra transfer harekatına hızlı başladı.

Teknik direktör Unai Emery'nin raporu doğrultusunda hücumun iki kanadında da oynayabilecek bir isim arayışına giren başkent ekibi, Bundesliga takımlarından Wolfsburg'da forma giyen Julian Draxler ile transfer sezonu henüz açılmadan anlaşmaya vardı.

Wolfsburg ile 40 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde anlaşan PSG, 23 yaşındaki futbolcuyla da anlaşmaya vardı.

Draxler'in formasını giydiği Alman Wolfsburg Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun PSG ile 4 yıllığına anlaştığı bildirildi. Futbolcunun alacağı ücret hakkında bilgi verilmezken Fransız basını, PSG'nin Wolfsburg'a 40 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 153 maçta boy gösteren Alman futbolcu, 23 gol atıp 26 asist yaptı.



