Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması ile kapanacak. Ligin ilk haftaları aldığı kötü sonuçlara son veren Fenerbahçe, 3 puan alarak çıkışını sürdürmek istiyor. Peki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşma hakkında tüm detaylar...

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 26 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda Ali Palabıyık'ın yöneteceği mücadele Lig TV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tolga Özkalfa olacak.

FENERBAHÇE'NİN 3 PUANI SANTRAFORLARINA BAĞLI

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligdeki son 22 maçında santrforlarının gol kaydedemediği hiçbir karşılaşmayı kazanamadı.

Süper Ligin geçen sezondan son 7, bu sezondan ise ilk 15 haftasında Fenerbahçenin galibiyetleri golcü oyuncularının performanslarına bağlı kaldı.

Sarı-lacivertliler, santrforlarının gol atmayı başardığı son 13 lig maçını da kaybetmedi. Fenerbahçe, son olarak ileri uç oyuncularından Jose Fernandaonun geçen sezonun 27. haftasında Konyaspora gol attığı maçı 2-1 kaybetmişti.

Daha sonra oynanan 22 lig maçının 13ünde sarı-lacivertli santrforlar gol kaydetti ve Fenerbahçe bu karşılaşmalarda yenilmedi. Bu maçların 12sinde hanesine 3 puan yazdıran Fenerbahçe, sadece Osmanlısporla deplasmanda 1-1lik eşitliği bozamadı.

Sarı-lacivertlilerin kaybetmediği bu 13 maçta attığı 40 golün 23ü santrforlarından geldi. Bu maçlarda gol umutlarından Robin van Persie 12, Moussa Sow 6, Emmanuel Emenike 3, Jose Fernandao 2 kez fileleri havalandırdı.

"HAKEMİN ADALETLİ MAÇ YÖNETMESİNİ İSTİYORUZ"

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yönetecek olan hakem Ali Palabıyık'ın adaleti, sevgi ve saygıyı saha içerisinde bölüştürmesini beklediklerini söyledi.

Trabzonspor'a bağışlanan yeni otobüsün teslim töreni sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Fenerbahçe maçıyla birlikte Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda son lig maçlarını oynayacaklarını belirterek, "Gaziantepspor maçıyla yeni stadyumumuza geçmeyi planlıyoruz. Son 6 senedir Fenerbahçe'yi Trabzon'da yenemiyoruz. Bunu değiştirmek istiyoruz. Teknik ekibimize ve oyuncularımıza güveniyoruz" dedi.

Sakatlık olmadan fair-play kurulları içerisinde maçı bitirmek istediklerini belirten Çubukçu, "Bizim taraftarlarımızdan istediğimiz ailesiyle birlikte bordo-mavili karlaşmalarla stadyuma gelerek takımlarını desteklemelerini maçın bitiş düdüğüne kadar Trabzonspor'un arkasında durmalarını istiyoruz. Fair-play kuralları içresinde bir maç olur diye düşünüyoruz. Hakemin de adaletli bir maç yönetmesini bekliyoruz. Adaleti, sevgi ve saygıyı saha içerisinde bölüştürürse hiçbir problem olmadan maçın güzel bir şekilde neticeleneceğini tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.