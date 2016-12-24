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Sivasspor: 0 - Adana Demirspor: 0 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Ligin 16. haftasındaki Sivasspor-Adana Demirspor karşılaşması 0-0 sona erdi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 15:40:20 Güncelleme: 15:43:12

SİVASSPOR: 0 - ADANA DEMİRSPOR: 0
STAT: Sivas Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet Çiçek

SİVASSPOR: Şaşal Vural, İbrahim Öztürk, Oumari, Boye, Ziya Erdal, Galip Güzel, Adem Koçak, Erkan Kaş (Dk. 60 Beykan Şimşek), Burhan Eşer, Kerim Avcı, Ergin Keleş

ADANA DEMİRSPOR: Şalk, Onur Akbay (Dk. 75 Serkan Yanık), Oğuzhan Berber, Raspopovic, Servan Taştan (Dk. 72 Mustafa Durak), Göksu Alhas, Sercan Kaya, Waldison, Ozan İpek (Dk. 58 Mehmet Taş), Berkay Samancı, Pote

KIRMIZI KART: Dk. 65 Kerim Avcı (Sivasspor)
SARI KARTLAR: Dk. 52 Oumari, Ziya Erdal (maçtan sonra) (Sivasspor), Dk. 12 Onur Akbay, Dk. 78 Raspopovic (Adana Demirspor)

 

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