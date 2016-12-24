MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ
24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Abdullah Avcı Medipol Başakşehir
FUTBOL

Abdullah Avcı: Beraberliği hakeme yıkamayız

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Beraberliği hakeme yıkamayız" diye konuştu

24 Aralık 2016 Cumartesi, 20:32:26 Güncelleme: 20:34:58

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'inn 16. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, müsabakaya zihinsel olarak iyi hazırlanamadıklarına vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Oyunda, maçtan önce söylediğim gibi bekleyerek oynayacak set oyunu olacaktı, baskı yapmak istedik. Senaryonun 2. yarı bize dönmesi gerekiyordu. Rakibin attığı 23 korner ve taçın devamında yediğimiz bir gol vardı. Bir takım riskler vardı. Ligin en çok orta yapan haftasını oynadık belki ama sonuç alamadık. Rakip de bulundukları noktadan çıkmak için inanılmaz derecede mücadele etti. Bizim için bardağın dolu tarafı, 16 hafta devre bitti. İlk yarı liderliğimiz garanti, bu çok önemli. 2. yarıda oynadığımız maçın analizini tabii ki yapacağız. Mutlu olacağımız taraflar da fazla. 1-1 bitti sonuçta, ligde kaybetmemek son derece önemlidir. Bunu bir yerde telafi ederiz."

Ofsayt pozisyonuna ilişkin değerlendirmeler de yapan Avcı, "Beraberliği hakeme yıkamayız. Gol olsa 2-1 öne geçecektik, başka senaryo çıkardı ama tamamen onların üzerine yıkamayız. Çok enteresan tabi. Olan oldu artık. İlk yarı ligin lideriyiz. Bardağın dolu tarafı bu" ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş - Gaziantepspor | CANLI YAYIN
FUTBOL

Vodafone Arena'da ilk gol!
Ryan Babel, Vodafone Arena'da!
FUTBOL

Babel, Vodafone Arena'da!
Adanaspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (MAÇ SONUCU)
FUTBOL

Başakşehir'e Adana çelmesi
Günün öne çıkan transfer iddiaları (24 Aralık 2016)
FUTBOL

Melo'nun yeni takımı...