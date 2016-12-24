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Şenol Güneş'ten penaltı açıklaması: "Hata Cenk'in"

Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, Gaziantep maçı sonrası açıklamalar yaptı. Penaltı için de konuşan Güneş, "Listeye Cenk'i tek yazmıştım. Hata onun" dedi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 22:02:57 Güncelleme: 22:07:57

Karşılaşmayı derğerlendiren teknik adam, "3 puana ihtiyacımız vardı kazanmak için sahaya çıktık oyunun da hakimiydik, daha fazla gol atmamız lazımdı çok da pozisyon verdik. Attığımız gol dışında çok pozisyon var atmamız gereken pozisyonlarda şut çektik diğerlerinde çekmedik mesela. Oyununu tamamına bakarsak becerili olsak daha farklı biterdi" dedi.

Oğuzhan Özyakup'un kaçırdığı penaltıya değinen Şenol Güneş, "Penaltı pozisyonu olursa diye Cenk'i tek yazmıştım, çift değil. Burada kimsenin oraya yanaşmaya hakkı yok yani. Hata Cenk'in, atamayacağını hissediyorsa başkasına verebilir. Burada yanlış yapıldı" açıklamasını yaptı

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