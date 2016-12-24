Karşılaşmayı derğerlendiren teknik adam, "3 puana ihtiyacımız vardı kazanmak için sahaya çıktık oyunun da hakimiydik, daha fazla gol atmamız lazımdı çok da pozisyon verdik. Attığımız gol dışında çok pozisyon var atmamız gereken pozisyonlarda şut çektik diğerlerinde çekmedik mesela. Oyununu tamamına bakarsak becerili olsak daha farklı biterdi" dedi.



Oğuzhan Özyakup'un kaçırdığı penaltıya değinen Şenol Güneş, "Penaltı pozisyonu olursa diye Cenk'i tek yazmıştım, çift değil. Burada kimsenin oraya yanaşmaya hakkı yok yani. Hata Cenk'in, atamayacağını hissediyorsa başkasına verebilir. Burada yanlış yapıldı" açıklamasını yaptı

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