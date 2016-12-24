BEŞİKTAŞ HABERLERİ
24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Beşiktaş Vincent Aboubakar
FUTBOL

Vincent Aboubakar: Gol sevincimde doğaçlama bir hareket yaptım

Beşiktaş'ın Gaziantepspor karşısındaki galibiyet golünü atan Vincent Aboubakar, maç sonunda açıklamalarda bulundu

24 Aralık 2016 Cumartesi, 22:17:11 Güncelleme: 22:21:12



Kamerunlu yıldız maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Maçın adamı seçtikleri için medya mensuplarına, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Devre arasına galibiyetle girmek önemliydi. Şimdi ailelerimizle huzurlu bir yeni yıl kutlayacağız. Gol sevincimde içimden gelen doğaçlama bir hareket yaptım ve bu sevinç ortaya çıktı.''

''Hayatta olduğu gibi futbolda da inişler çıkışlar var. Buradaki ilk sezonum. Adapte olmam biraz zaman aldı. İyi bir ilk yarı geçti. Ligin ikinci sırasındayız.''

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ryan Babel, Vodafone Arena'da!
FUTBOL

Babel, Vodafone Arena'da!
Ryan Babel İstanbul'da
FUTBOL

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
BOTAŞ: 41 - Beşiktaş: 72
BASKETBOL

Kartal, Botaş'ı sildi!
Atiba Hutchinson: Devre arasına 3 puanla girmek önemliydi
FUTBOL

"Onur verici bir gündü"