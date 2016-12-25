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FUTBOL

Vitor Pereira'nın istediği Galatasaraylı!..

25 Aralık 2016 Pazar, 09:44:55

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    Geçtiğimiz hafta 1860 Münih ile anlaşan Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Galatasaraylı Yasin Öztekin'e kanca attı.

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    Portekizli çalıştırıcının devre arası transfer listesini hazırladığı, ilk sıraya Yasin Öztekin'i koyduğu öğrenildi.

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    Türkiye'de Kanarya'yı çalıştırdığı dönemde Yasin'in futbolunu çok beğendiğini her fırsatta söyleyen Pereira'nın onun alınmasını çok istediği de belirtildi.

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