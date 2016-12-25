FUTBOL
Vitor Pereira'nın istediği Galatasaraylı!..
25 Aralık 2016 Pazar, 09:44:55 | Güncelleme: 09:56:34
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Geçtiğimiz hafta 1860 Münih ile anlaşan Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Galatasaraylı Yasin Öztekin'e kanca attı.
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Portekizli çalıştırıcının devre arası transfer listesini hazırladığı, ilk sıraya Yasin Öztekin'i koyduğu öğrenildi.
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Türkiye'de Kanarya'yı çalıştırdığı dönemde Yasin'in futbolunu çok beğendiğini her fırsatta söyleyen Pereira'nın onun alınmasını çok istediği de belirtildi.
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Alman ekibinin Yasin için hazırladığı teklif de belli oldu.
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RAKAM 3 MİLYON EURO
1860 Münih, Yasin Öztekin için Galatasaray'a 3 milyon euro'luk bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
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Alman temsilcisinin, 30 yaşındaki futbolcuya ne kadar vereceği ise henüz belirsiz...
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Sarı-kırmızılı kulüpten 1 milyon Euro alan Yasin'e 1860 Münih'in kaç para önereceği de önemli...
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Almanya'da verginin yüksek olması sebebiyle kulüp idarecilerinin Vitor Pereira'nın çok istediği Cimbom'un yıldızı için şartları sonuna kadar zorlayacağı kaydedildi.
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Bu arada Yasin'e 1860 Münih'in yanı sıra Hamburg'un da talip olduğu belirtiliyor.
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'ÖNCELİĞİM GALATASARAY'
Transferin gözdesi Yasin Öztekin'in ise önceliği sarı-kırmızılı kulüpte kalmak...
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30 yaşındaki oyuncu "Ben her zaman söyledim. Önceliğim daima Galatasaray. 1.5 yıllık sözleşmem var...
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Eğer bir yere gideceksem kulübümün onayı lazım. Ama ben kariyerimi Galatasaray formasıyla tamamlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
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Sözleşmesi 2018 yılında sona erecek futbolcuya geçen hafta bir Katar ekibi ve Azerbaycan kulübü Qabala'dan teklif gelmişti.
(Fotomaç)
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