Antalyaspor: 2 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU

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Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'ı yenerek son iki hafta 6 puan alan Kasımpaşa deplasmanda Antalyaspor'a takıldı. Ligin 16. Lacivert-beyazlılar, Antalyaspor'a 2-1 yenildi. Paşa 47. dakikada Koita'nın attığı golle 1-0 öne geçti. 54'te Makoun durumu 1-1'e getirdi. 90. dakikada Antalyaspor Motta'nın golüyle 2-1 öne geçti. Mücadele 2-1 Antalya'nın üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 18 puanda kalırken, Antalyaspor 21 puana yükseldi.

ANTALYASPOR: 2 - KASIMPAŞA: 1

STAT: Antalya

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Hakan Yemişken, Yusuf Bozdoğan

ANTALYASPOR: Fornezzi, Celustka, Diego, Chico, Sakıp Aytaç, Yekta Kurtuluş (Dk. 80 Horic), Makoun (Dk. 76 Motta), Danilo (Dk. 59 Serdar Özkan), Deniz Kadah, Mbilla, Eto'o

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Titi, Veigneau, Sadiku, Popov, Veysel Sarı, Castro, Pavelka (Dk. 90 Mustafa Batuhan Altıntaş), Tunay Torun (Dk. 69 Turgut Doğan Şahin), Eduok (Dk. 85 Ferhat Kiraz), Koita

GOLLER: Dk. 47 Koita (Kasımpaşa), Dk. 54 Makoun, Dk. 90 Motta (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 27 Yekta Kurtuluş, Dk. 45 Makoun, Dk. 84 Serdar Özkan, Dk. 90 Motta (Antalyaspor), Dk. 52 Castro, Dk. 53 Pavelka, Dk. 90+1 Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

2. dakikada Popov'un ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fornezzi'nin müdahalesiyle oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları kornere gönderdi.

23. dakikada Makoun'la paslaşarak sağ kanattan ceza sahasına giren Celustka'nın şutunda, meşin yuvarlak defansın müdahalesiyle az farkla yandan kornere çıktı.

34. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Chico'nun ortasında topla buluşan Danilo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesiyle oyun alanına döndü. Oluşan karambolde Mbilla'nın pasıyla topla buluşan Eto'o'nun vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak uzaklaştı.

37. dakikada Eduok'un sol kanattan ortasında ceza sahasında Koita'nın röveşata vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

39. dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında Andre Castro'nun sağ kanattan yerden pasında ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Tunay Torun'un şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

44. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Tunay Torun'un şutunda, kaleci Fornezzi meşin yuvarlağı arka direkte kornere tokatladı.

45+2. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Castro'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

47. dakikada Kasımpaşa karşılaşmada öne geçti. Ani gelen Kasımpaşa atağında ceza sahasında topla buluşan Pavelka, meşin yuvarlağı sağındaki Koita'ya çıkardı. Koita'nın bekletmeden vuruşunda, top kaleci Fornezzi'nin müdahalesine karşın ağlarla buluştu: 0-1

49. dakikada Castro'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Fornezzi'de kaldı.

54. dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Celustka'nın sağ kanattan yaptığı ortada, ön direkte topla buluşan Makoun'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin solundan ağlarla buluştu: 1-1

56. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eduok'un vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

62. dakikada Deniz Kadah'ın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Serdar Özkan'ın kafa vuruşunda, kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.

63. dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası ön çizgisi üzerinde Koita'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Fornezzi'nin müdahalesiyle oyun alanına döndü.

90. dakikada Antalyaspor karşılaşmada öne geçti. Sağ kanatta Celustka'nın kullandığı taç atışında ceza sahası içinde Mbilla, kafayla topu içeriye aktardı. Topla buluşan Motta'nın, dönerek vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin sağından ağlarla buluştu: 2-1