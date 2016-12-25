Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Özdeş'in açıklamaları:

"Oyun dengeli başladı. Rakibimiz bizim yarı alanda iyi oynamaya başladı. Daha sonra kazandığımız toplarla net pozisyonlar bulduk. Daha iyi ve doğru tercihler yapabilsek farklı olabilirdi. İkinci yarıya daha iyi başladık. Aradığımız golüde bulduk. Oyun tam istediğimiz gibi giderdek golü yedik ve 1-1 oldu. Öne geçebilicek fırsatları yine bulduk. Bugün isterdim ki onlar baskı kurduğunda olsun isterdim.



ÖZDEŞ'İN HAKEM İSYANI!

"Hakemlerimizin oyuna daha iyi konsantre olmasını isterdik. Lütfen bir daha değerlendirmelerini istiyorum. İlk gol öncesi olan faulü daha iyi görmelerini isterdim. Üzgünüm burada kaybettiğimiz puan için. 3 puanla ayrılabilirdik. Konya ve Akhisar maçlarında da daha fazla puanlar alabilirdik bugün olduğu gibi.

Şimdi 3 haftalık bir aramız var. İkinci yarı daha zorlu geçecek. Ama oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. 5. haftadan itibaren gayretleri, hırsları ve performansları için. İkinci yarı daha iyi olacak inşallah."

BASIN TOPLANTISI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

"Rakibimizden daha fazla gol pozisyonuna girerek bugün maçı 2-1 kaybettik." diyen Özdeş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bilhassa 11 haftadır olağanüstü mücadele gösteriyorlar. Topladığımız puan, beklentimizin altında. Kasımpaşa daha fazla puan toplamalı. Çünkü Kasımpaşa hem kulüp yapısı hem de vizyonu gereği üst sıraların takımı olmak zorunda. Üç haftalık bir aramız var. Bu üç haftada sıkı çalışacağız. Eksiklerimizi gidereceğiz. Ligin ikinci yarısı daha çetin geçecek. Şunun sözünü verebilirim ki, ligin ikinci yarısında çok daha iyi ve üst sıralara oynayan bir Kasımpaşa olacak."

Video hakem uygulaması konusundaki soru üzerine Özdeş, "Dün oynanan Medipol Başakşehir-Adanaspor maçıyla ilgili düşünürsek bence de olmasında fayda var." ifadesini kullandı.