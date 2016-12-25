NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’den maç sonu açıklamalarda bulundu. Yayına merhume annesini yad ederek başlayan Dilmen, "Bildiğiniz gibi geçen hafta annemi kaybettim. Şunu söyleyebilirim ki, annneler sürekli özlenecek. İlk gün acısıyla, sonraki gün acıları arasında hiç fark yok. Cenaze Nazilli'deydi. Nazilli halkına, belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca İzmir'den tanıdığım Şehmus Özer'i de kaybetetik. Onun vefatından dolayı da çok üzgünüm. Kendisine buradan tekrar rahmet diliyorum." dedi.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı için ise şu yorumları yaptı:

"SNEİJDER OYUNUN TAMAMINDA KALİTESİNİ GÖSTERDİ"

Öncelikle ligin ilk yarısını lider bitiren Başakşehir'i başarılarından dolayı tebrik etmek gerekir. Galatasaray'a gelecek olursak, takımda bugün fark yaratan isimlerin başında Wesley Sneijder geldi. Genelde maç içerisinde bölüm bölüm ortaya çıkmasına alıştığımız Sneijder, bugün oyunun tamamında kalitesini gösterdi. Tabi Alanya takımı da çok çabuk kırıldı ve çözüldü. Muhtemelen içeri 1-1 girebilselerdi, bu kadar çabuk kırılmazlardı."

"KEYİFLE OYNADIKLAR"

Galatasaray bugün Başakşehir'in puan kaybetmesi ve devrenin son maçı da olmasının verdiği neşeyle çıkıp çok keyifli bir oyun oynadı. Hatta hakem oyuna sadece 2 dakika eklediği için üzülmüş bile olabilirler. Çünkü futbolcu bu kadar neşeyle oynadığı bir maçın bitmesini istemez."

"RİEKERİNK, BEKLETİLERİN ÜSTÜNDE"

Yasin bugün gol atamadı ama çok önemli işler yaptı. Bruma da keza çok etkili oynadı, rahat pozsiyonlara girdi. Özellikle oyunun son 20 dakikası tam onun istediği şekilde ilerledi. Sneijder attığı golde öyle bir final yaptı ki, büyük keyif aldık. Büyük oyuncu. Teknik direktör Riekerink ise bana göre ligdeki genel konumuna bakacak olursak beklentilerin üstünde bir performans sergiledi. diyebiliriz."

"GALATASARAY'I FARKLI KILAN ŞEY..."

Şampiyonluk yarışı ile ilgili algı yanlış Galatasaray'ın diğer takımlar kadar şansı var. Diğer takımlardan farklı çok çabuk kopuyor ya da kimseye kaptırmıyor. Bu imkanı korudular. 4 haftalık serüven yaşadılar. Riekerink çok eleştirildi. Galatasaray 12 bin seyirciye oynadı normalde ful çekmesi gerekiyor. Bizim Galatasarayımız şampiyon olur diyemiyorlar o yüzden Osmanlıspor maçında kim gidecek maça... Riekerink eleştirilerinde haklılar ama insani olarak değil taktiksel olarak yapılan eleştiriler."

"HAMİT, BEN DE VARIM DİYOR"

"Hamit tecrübeli bir isim... Çok doğru zamanlarda pres yaptı ve bu Sneijder'in işini kolaylaştırdı. Hamit artık ben de varım diyor. Tolga'nın durumunu bilmiyorum ama Galatasaray belki orta sahaya takviye yapabilir. Galatasaray Antalya kampında top rakipteyken ne yapacağını çözsün çok ciddi favori olurlar.

"ÇİMİN ALTINDAN HAKEM Mİ GELDİ?"

"Başakşehir maçında hakem golü verdi orta sahaya koştu daha sonra gol iptal edildi. Çimin altından başka bir hakem gelip o mu iptal etti? Başakşehir çok değerli iki puan kaybetti. Şampiyonluğa oynayan başka takım için bu hata yapılsa çok sansasyonel olurdu."

"CAVANDA ELDEN ÇIKARILMALI"

Cavanda elden çıkartılırsa yanlış yapmazlar. Oyun şımarığı yani, profesyonelliğinde sorun var. Galatasaray'ın 1.80'lik sağ beke ihtiyacı var. Galatasaray iyi sağ bek almadı. Eboue sonrasında olmadı. Eboue bile profesyonel olarak problemler yaşadı. Gökhan bu konuda çok iyi mesela..."

"KULÜPLER BENİM BAŞKAN OLMAMI İSTEMEZ"

"Federasyon başkanlığı spontane gelişti ama, evet iddialıyım bu konuda. 18 kulüp istese, bugün federasyon başkanını devirebilirler. Kulüpler de beni istemez, biliyorum. Bu sene en az 3-4 kulüp eksi puanla başlamalıydı mali durum nedeniyle. Bir gece toplandılar, haydi güle güle. Çünkü onlar yönetiyor."