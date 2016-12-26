Galatasaray'ın yıldızlarından Riekerink'e Noel hediyesi

Galatasaray’da ilk yarıda en çok tartışılan isim teknik direktör Jan Olde Riekerink’ti...

Yaptığı değişiklikler, sürdüğü 11’ler nedeniyle eleştirilen Hollandalı teknik adam için her puan kaybında “Gönderilebilir” söylentileri ayyuka çıkmıştı. Alanya karşısında dün Hollandalı yıldızların müthiş oyunuyla alınan farklı galibiyetin ardından devre arasında operasyon iddiaları da gündemden kalkmış oldu. Riekerink’in teknik direktörlüğe getirilmesinde büyük payı olan Wesley Sneijder, resital sunup hocasının koltuğunu sağlama aldı. Bir diğer Hollandalı Nigel de Jong da Sneijder’ın ortasında attığı kafa golüyle perdeyi açan golü attı. Vatandaşlarının harika performansıyla gelen farklı zafer Riekerink için bir anlamda Noel hediyesi oldu. Böylece 53 yaşındaki teknik adamın görevde kalması kesinleşti. Riekerink maç sonrası soyunma odasında gösterdikleri performans nedeniyle oyuncularına tek tek teşekkür etti.

‘BEY’E TRİBÜNLERDEN TAM DESTEK

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, maç öncesi “Bey” lakabını taktıkları Riekerink’i tribüne çağırıp sevgi gösterisinde bulundu. Riekerink de bu ilgiye aynı karşılığı verip tribünleri selamladı. Maç sonrası ise ilginç bir durum yaşandı. Her galibiyetin ardından önce takımı ya da maçın yıldızını tribüne çağıran taraftarlar, bu kez “Riekerink” diye bağırarak Hollandalı hocayı kutladı.

HABERTÜRK SPOR / ERHAN KAAN ADIGÜZEL