26 Aralık 2016 Pazartesi, 09:55:08 | Güncelleme: 10:11:46
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Süper Lig’de bu dönemde geçen sezonki şampiyonluğu tekrarlayıp formalarına 3. yıldızı takmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda kadrolarını güçlendirmek için Ocak ayındaki transfer dönemi konusunda çalışmalarına hız verdi.
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Ligin ilk yarısının tamamlanmasının ardından tamamen bu konuya yoğunlaşan yönetim Ryan Babel transferinin ardından hücum ve savunma hattına yeni takviyeler yapmak için de harekete geçti.
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Babel’le 2,5 yıllık kontrat yapılması sonrasında Beşiktaşlı yöneticiler, yeni hedeflerini Antalyaspor’un dünyaca ünlü yıldızı Samuel Eto’o olarak belirledi.
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Kırmızı-Beyazlılar’da bu sezon çıktığı 12 lig maçında 5 gol 2 asistlik performans sergileyerek son haftalara damgasını vuran Kamerunlu futbolcuyu sezon başında da takımına kazandırmak için çaba sarf eden ancak bunu başaramayan Beşiktaşlı idareciler, bu kez transferi bitirmeyi planlıyor.
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AHMET NUR ÇEBİ GÖRÜŞECEK Takımın golcüsü Vincent Aboubakar’ın gelecek ay başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası’na ülkesi Kamerun’la katılacak olmasını ve yaklaşık 1 ay Beşiktaş’tan uzak kalmasını göz önünde bulunduran Siyah-Beyazlılar, bu hafta Antalyaspor Yönetimi’yle Eto’o transferini görüşecek.
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Tecrübeli futbolcuyla her konuda el sıkışan İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’le bonservis konusunu konuşup, ara transferde Eto’o’yu Kartal yapmayı planladığı bildirildi.
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BAŞKAN DEVREYE GİRİYOR Stoper takviyesi Shakhtar Donetsk’li Yaroslav Rakitskiy için de temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, tecrübeli oyuncu için kesenin ağzını açtı.
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27 yaşındaki oyuncu için 8 milyon Euro’luk talepte bulunan Ukrayna temsilcisine son olarak 6 milyon Euro’luk öneride bulunan Beşiktaşlı idarecilerin, bu transfer konusunda ısrarcı olduğu konuşuluyor.
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Başkan Fikret Orman’ın ara transfer döneminin başlangıç tarihi olan 4 Ocak tarihinden önce bizzat Ukrayna’ya gidin Shakhtar’lı yöneticilerle bu transfer konusunda masaya oturması bekleniyor. (Fanatik)