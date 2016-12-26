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Kırmızı-Beyazlılar’da bu sezon çıktığı 12 lig maçında 5 gol 2 asistlik performans sergileyerek son haftalara damgasını vuran Kamerunlu futbolcuyu sezon başında da takımına kazandırmak için çaba sarf eden ancak bunu başaramayan Beşiktaşlı idareciler, bu kez transferi bitirmeyi planlıyor.