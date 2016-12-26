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FUTBOL

Beşiktaş'a iki dünya yıldızı birden!

26 Aralık 2016 Pazartesi, 09:55:08

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    Süper Lig’de bu dönemde geçen sezonki şampiyonluğu tekrarlayıp formalarına 3. yıldızı takmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda kadrolarını güçlendirmek için Ocak ayındaki transfer dönemi konusunda çalışmalarına hız verdi.

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    Ligin ilk yarısının tamamlanmasının ardından tamamen bu konuya yoğunlaşan yönetim Ryan Babel transferinin ardından  hücum ve savunma hattına yeni takviyeler yapmak için de harekete geçti.

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    Babel’le 2,5 yıllık kontrat yapılması sonrasında Beşiktaşlı yöneticiler, yeni hedeflerini Antalyaspor’un dünyaca ünlü yıldızı Samuel Eto’o olarak belirledi.

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