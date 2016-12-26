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Lens, Fenerbahçe'de kalacak mı?

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, 3-0 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından konuştu

26 Aralık 2016 Pazartesi, 22:23:28 Güncelleme: 22:44:33

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, Trabzonspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Jeremain Lens'in açıklamaları:
"Öncelikle tüm harika destekten ötürü teşekkür etmek istiyorum. Sunderland'de zor bir dönem geçirdikten sonra buraya geldim. Hızlı bir şekilde takıma adapte oldum. Bu akşamki gibi performanslar göstermemde tüm takım arkadaşlarım yardımcı oldu."

GELECEK SEZON FENERBAHÇE'DE KALACAK MI?
"Geleceğimin nasıl olacağı bana bağlı değil. Söyleyebileceğim tek şey, Fenerbahçe'de geçirdiğim zamandan keyif alıyorum. Tüm harika taraftarların desteğini her zaman hissediyorum. Hala önümüzde ligin ikinci yarısı var. Umarım daha iyi oynar, daha fazla gol atar, asist yapabilirim. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz. Önce sonuna kadar şampiyonluk yarışını sürdürelim, sonrasında neler olacağını göreceğiz."

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