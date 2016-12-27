Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçı olan Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesini değerlendirdi. Maçın yıldızı Jeremain Lens'e de övgü dolu sözler söyledi.

İşte Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri;

"Trabzonspor yıllardır Fenerbahçe için hep zor gözüküp kolay bir deplasman haline geldi. Her yıl Fenerbahçe oynayarak kazanıp dönüyordu, bu yıl bekleyip rahat rahat 2-0 öne geçti.Trabzonspor öyle bir 2. gol yedi ki, 4. golü böyle yemesi lazım. Şuurunu kaybetti."



"Fenerbahçe doğru oynarsa, Ersun Yanal 1-0'daki gibi oynarsa, 5'e de gidebilir maç.Yusuf Erdoğan o anda düşünemedi tabii, insansın. Refleks olarak kolunu açtı."

"Yusuf elini kaçırmadı. Kolunu açtı. Refleks ile elini açtı saniyelik olaylar yani. Top yere vurunca belki ben bile olsam farkında olmadan elimi açardım."

"YANAL'IN BÜYÜK HATASI"

Fenerbahçe'nin bu kadar rahat kazandığı bir maç yok. Ben hatırlamıyorum. Şu maçta ilk 10 dakika Trabzonspor atak oynamaya çalıştı. Yürüyerek Lens'in yıldızlaştığı maçta Fenerbahçe kazandı. Ersun hocanın en büyük hatası ilk yarıyı 1-0 bitirmesi gerekiyordu. İkinci yarı buna döndü ama geç kalındı.



"TRABZONSPOR İYİ DEĞİL"

"Fenerbahçe açısından Beşiktaş ve G.Saray Başakşehir hariç ikisi de deplasmanda oynayacak iki maçını da.. Bunların hesabını yapabilmesi için Başakşehir takımı son 5 maçta sadece 1 galibiyeti var ona rağmen anca yaklaşabildiler. Her maç final gibi oynanıyor. Trabzonspor iyi takım değil. Fizik, taktik olarak çok gerideler sadece logoları büyük takım."



LENS FAKTÖRÜ

"Fenerbahçe'nin bu kadar rahat kazandığı maç bu sene yok. Yürüyerek, sağlık için spor yaparak, Lens'in yıldızlaştığı maçta Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe'de Lens diye bir oyuncu var. Bu oyuncu kendini de yargılamalı, daha büyük takımlarda oynayabilecek bir oyuncu. "



"Lens, Manchester United, Kasımpaşa ve bugün oynadığı maçlarla benim hafızamda yer aldı. Bazı oyuncular paraya bakabiliyor. Lens Dinamo Kiev'e bu yüzden gitmiş olabilir. Ligin en çok gol atan takımı Fenerbahçe oldu. Lens uştu, Fernandao attı, Sow boş kaleye attı. İleri hücum hattının iyi olması gerekiyor."

"Fenerbahçe 1-2 transfer yaparsa Emenike gitti çünkü onun yerine ya santrafor ya da 10 numara transferi yapılır diye düşünüyorum"