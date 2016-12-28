Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nun 4. haftasında Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tuzlaspor'a konuk olacak. Peki Tuzlaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

TUZLASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında Tuzlaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Tuzlaspor-Galatasaray maçı 28 Aralık Çarşamba (bugün) günü saat 20.30'da başlayacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Alper Ulusoy'un yöneteceği maç Atv kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ulusoy'un yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Volkan Narinç yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

TAKIM ANALİZLERİ

Kupada son üç yılın şampiyonu Galatasaray, bu sezon gruplarda oynadığı 3 mücadeleden bir galibiyet çıkarırken iki de beraberlik aldı. İlk iki maçında Elazığspor ve 24Erzincanspor karşısında 1-1’lik skorlarla sahadan ayrılan Galatasaray, son karşılaşmada Türk Telekom Arena’da konuk ettiği Tuzlaspor’u 2-1 mağlup ederek gruplardaki ilk galibiyetini elde etti.



Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Tuzlaspor geride kalan 17 haftada aldığı 5 galibiyet ve 5 beraberlikle 20 puanla 14. sırada kendine yer buldu. Ziraat Türkiye Kupası macerasına 2. Eleme Turu’ndan başlayan Tuzlaspor, deplasmanda BB Erzurum’u 4-1’le geçerek ikinci tura yükseldi. Üçüncü Eleme Turu’nda ise yine deplasmanda Kastamonu 1966’yı mağlup ederek adını gruplara yazdırdı. Gruplarda oynadığı ilk karşılaşmada evinde 24Erzincanspor’u 4-0 yenen Tuzla, ikinci maçında ise deplasmanda Elazığspor’u 1-0 mağlup etmişti.