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Adanaspor, Atiker Konyaspor ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Adanaspor, Atiker Konyaspor ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti

27 Aralık 2016 Salı, 19:27:43 Güncelleme: 19:35:41

TFF'den yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliğinin Adanaspor'u çirkin ve kötü tezahürat, Trabzonspor ile Atiker Konyaspor'u ise saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk ettiği bildirildi.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Samsunspor'un kulüp başkanı İsmail Erkurt Tutu'nun, Göztepe ile yapılan maçta sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle disipline verildiği aktarıldı.

Açıklamada, TFF 1. Lig kulüpleri Boluspor, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Mersin İdmanyurdu ve Ümraniyespor'un da çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ya gönderildiği ifade edildi.

Bolusporlu futbolcu Mamadou Diarra ile Şanlıurfasporlu oyuncu Berkay Can Değirmenci'nin de kural dışı harekette bulundukları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.

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