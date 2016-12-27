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Bursaspor'da Bilal Kısa 3 ay yok!

Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve iç yan bağlarında kopma olduğu tespit edilen Bursasporlu Bilal Kısa'nın 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı

27 Aralık 2016 Salı, 21:16:56 Güncelleme: 21:20:07

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında dün oynadığımız Gençlerbilriği maçının son saniyelerinde rakibi ile girdiği ikili mücadele sonucu sakatlanan Bilal Kısa'nın kontrolleri yapıldı. Bilal Kısa'nın yapılan ilk muayenesinde iç yan bağlarında yırtık tespit edilmişti, bugün yapılan son kontrolleri ve MR'ın sonucunda iç yan bağlarında kopma olduğu tespit edildi ve tedavisine hemen başlandı. Bilal Kısa'nın sakatlığı 2 buçuk, 3 ay arasında sürecektir."

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