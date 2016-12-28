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Dick Advocaat'tan Volkan Demirel'e: İşte sen busun

Hollandalı teknik adam, deneyimli kaleciyi Trabzonspor maçındaki performansından dolayı tebrik etti

28 Aralık 2016 Çarşamba, 10:02:59 Güncelleme: 10:05:03

Avni Aker’de Jeremain Lens’in attığı 3. golün ardından tüm takım ve F.Bahçe yedek kulübesi büyük sevinç yaşarken, teknik direktör Dick Advocaat’ın golü kutladığı isim kaptan Volkan Demirel’di...

Hollandalı hoca, tecrübeli eldivene dönüp “İşte sen busun” tarzında bir hareket yaparken, atağı hızlı başlatıp topu hemen Sow’a aktardığı için Demirel’i kutladı. Maç sonu da Volkan’ın yanına giden Advocaat’ın “Maçı sen bitirdin. Topu hemen Sow’a atınca o da Lens’i gördü. 3 pasla golü bulduk. Harika bir iş çıkardın” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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