Süper Lig'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan isimler

Medipol Başakşehir: Cenk Ahmet Alkılıç
Emre Belözoğlu
Ferhat Öztorun
Doka
Hakan Özmert
Mossorio
Napoleoni
Ufuk Ceylan
Kardemir Karabükspor: Facchini
Kokalovic
Ercüment Kafkasyalı
Zec
İlhan Depe
Kerim Zengin
Alexe
İsaac
Traore
Kasımpaşa: Castro
Titi
Ferhat Kiraz
Veigneau
Popov
Tunay Torun
Turgut Doğan Şahin
Bozhikov
Gaziantepspor: Elyasa Süme
İtandje
Larsson
İlhan Parlak
İlker Günaslan
Muhammed Ildız
Şenol Can
Putsila
Akhisar Belediyespor: Bora Kök
Castro
Rodellega
Kadir Keleş
Mervan Çelik
Orhan Taşdelen
Vaz Te
Tolga Ünlü
Atiker Konyaspor: Abdülkerim Bardakçı
Meha
Rangelov
Kaya Tarakçı
Mbamba
Mehmet Uslu
Gençlerbirliği: Kulusic
Aydın Karabulut
Ferhat Görgülü
Landel
Selçuk Şahin
Serdar Gürler
Palitsevich
Aytemiz Alanyaspor: Deniz Vural
Efecan Karaca
Haydar Yılmaz
İsmail Aissati
Ayite
Antalyaspor: Makoun
Rıdvan Şimşek
Fornezzi
Etame
Yekta Kurtuluş
Kayserispor: Murat Duruer
Samba Sow
Umut Bulut
Beşiktaş: Tosic
Ömer Şişmanoğlu
Quaresma
Galatasaray: Chedjou
Hamit Altıntop
Sabri Sarıoğlu
Fenerbahçe: Emenike
Hasan Ali Kaldırım
Volkan Demirel
Bursaspor: Erdem Özgenç
Şamil Çinaz
Sivok
Osmanlıspor: Erdal Kılıçarslan
Muhammed Bayır
Webo
Esteban
Mehmet Ekici
Akakpo
Oboabona
Mehmet Akyüz
Orhan Ovacıklı