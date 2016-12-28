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FUTBOL

Süper Lig'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan isimler

28 Aralık 2016 Çarşamba, 10:12:39

  • 1
    1 | 88

    Medipol Başakşehir: Cenk Ahmet Alkılıç

  • 2
    2 | 88

    Emre Belözoğlu

  • 3
    3 | 88

    Ferhat Öztorun

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