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İnegölspor - Kasımpaşa maçı
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İnegölspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Kasımpaşa, İnegölspor'a konuk oluyor. Peki İnegölspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

28 Aralık 2016 Çarşamba, 10:32:14 Güncelleme: 11:12:42

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, İnegölspor'a konuk oluyor. Peki İnegölspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

İNEGÖLSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

28 Aralık 2016 (bugün) saat 14:30'da oynanacak maçta hakem Serkan Tokat görev yapacak. İnegöl İlçe Stadı'ndaki zorlu mücadele A Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Süper Lig’in ilk yarısını Antalyaspor mağlubiyetiyle tamamlayan Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda İnegölspor’la bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını dün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra pas çalışması yapılırken, antrenman 5’e 2 top kapma çalışmasıyla sona erdi. Lacivert-Beyazlı kafile, dün öğle saatlerinde karayolu ile Bursa’ya giderek kamp yapacağı otele yerleşti.

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