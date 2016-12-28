Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, İnegölspor'a konuk oluyor. Peki İnegölspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
İNEGÖLSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
28 Aralık 2016 (bugün) saat 14:30'da oynanacak maçta hakem Serkan Tokat görev yapacak. İnegöl İlçe Stadı'ndaki zorlu mücadele A Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Süper Lig’in ilk yarısını Antalyaspor mağlubiyetiyle tamamlayan Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda İnegölspor’la bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını dün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra pas çalışması yapılırken, antrenman 5’e 2 top kapma çalışmasıyla sona erdi. Lacivert-Beyazlı kafile, dün öğle saatlerinde karayolu ile Bursa’ya giderek kamp yapacağı otele yerleşti.
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