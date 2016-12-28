Gökhan Saral: Hata yönetimlerindir

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, Trabzonspor'a yakışan oyuncularla görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Başkan ve yönetim kurulu olarak camiamızın başını yerden kaldıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda oynadığı son Fenerbahçe müsabakasını 3-0 kaybeden Trabzonspor'da keyifler kaçtı. Ligin ikinci yarısında daha güçlü bir takım kurmak isteyen bordo-mavililerde yönetim ve teknik heyet kolları sıvadı.



Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, transfer ve ligin ikinci yarısıyla ilgili olarak önemli mesajlar verirken, Fenerbahçe maçı sonrası Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde futbolcular ve taraftar arasında yaşanan tartışmayla ilgili de sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



"HATA YÖNETENLERİNDİR"

Gökhan Saral, Trabzonspor'da karanlık günlerin geride kalacağını belirterek, "Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Yerli, yabancı oyuncusu, hocası, içimizde hak ve emek eden barınacaktır. Ne kadar imkanlar zor olsa da. Kaliteli lider oyuncu transferlerimiz olacak. Taraftarımızın başı eğilmeyecektir. Kimse vazgeçilmez değildir. Ne kadar eleştirseniz haklısınız. Mazeret yok artık icraat zamanı, susma değil takıma omurga olma, omurga bulma zamanı. Hata yönetimlerindir" dedi.



"GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN AYAĞINA ÇARPAN PROVOKATÖRÜ SAVUNMAK HADSİZLİKTİR"

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası futbolcular ve taraftar arasında yaşanan tartışmaya da açıklık getiren Saral,"Fenerbahçe maçı sonrası Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine taraftar kılığında gelen, aracı ile güvenlik görevlisinin ayağına çarpan provokatörü savunmak hadsizliktir. Olay esnasında provokatör, tesis dışına çıkartılarak uzaklaştırılmıştır. Bahsi geçen futbolcular tarafından fiziki müdahale olmamıştır" ifadesini kullandı.



"CAMİAMIZIN BAŞINI YERDEN KALDIRACAĞIZ"

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, ligin başından beri başkan Muharrem Usta'nın olağanüstü gayretiyle kimsenin ödemesinin bir gün dahi geçikmediğini belirterek,"Kazancının karşılığını vermeyenin kredisi bitmiştir. Ligin ilk yarısında ve özellikle dün gece çok üzüldük. Taraftarımız yönetimi istifaya çağırdığında, bu Fenerbahçe'ye son yenilgimizdir diye Avni Aker'de and içtim. Trabzonspor'a yakışan oyuncularla görüşmeler devam etmektedir. Başkan ve yönetimimizin, camiamızın başını yerden kaldıracağından kimsenin şüphesi olmasın"şeklinde konuştu.

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