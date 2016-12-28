Günün transfer haberleri | 28.12.2016

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LENS İÇİN 7 MİLYON EURO

Önümüzdeki sezon sattığı futbolcu bedeli kadar transfer yapabilecek olan Fenerbahçe'nin Lens'i yine kiralamaktan başka şansı yok gibi! Fenerbahçe yönetimi 7 milyon Euro satın alma opsiyonunu ortaya koyarak Lens'i 1 yıl daha kiralamak için çaba sarfedecek. Büyük bir ihtimalle küme düşecek olan Sunderland'ın da bu teklife sıcak bakması bekleniyor.