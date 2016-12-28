Günün transfer haberleri | 28.12.2016

28 Aralık 2016 Çarşamba, 11:10:56 | Güncelleme: 11:51:39
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PODOLSKİ İÇİN ÇILGIN TEKLİF!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Çin'den gelecek teklifleri bekliyoruz" açıklamasının ardından Alman Bild Gazetesi, Çin'den Lukas Podolski için gelen astronomik bir teklifi bugün okuyucularına duyurdu.
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Bild'in iddiasına göre Podolski için Guangzhou Evergrande Galatasaray'a 20 milyon Euro teklif etti. Podolski'ye de yıllık 9 milyon Euro önerildi. Haberde ayrıca 3 Çin kulübünün daha 31 yaşındaki yıldızla ilgilendiği yazıldı.
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BEŞİKTAŞ'IN Q7 TEKLİFİ!
Beşiktaş Quaresma'ya 2+1 yıllık yeni kontrat teklif etti. Yönetimi, 33'lük Q7'den 1.7 milyon Euro'luk maaşına zam yapılması talebini almıştı. Bu gelişmenin ardından Portekizli yıldızın menajeriyle görüşen yönetim, tecrübeli kanat oyuncusunun yeni kontratında yazacak olan maaşı 2 milyon Euro (7.3 milyon TL) olarak belirledi.
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LENS İÇİN 7 MİLYON EURO
Önümüzdeki sezon sattığı futbolcu bedeli kadar transfer yapabilecek olan Fenerbahçe'nin Lens'i yine kiralamaktan başka şansı yok gibi! Fenerbahçe yönetimi 7 milyon Euro satın alma opsiyonunu ortaya koyarak Lens'i 1 yıl daha kiralamak için çaba sarfedecek. Büyük bir ihtimalle küme düşecek olan Sunderland'ın da bu teklife sıcak bakması bekleniyor.
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DEPAY SESSLERİ
PSG, orta sahadaki yıldızı Hatem Ben Arfa’yla ilgili olarak “F.Bahçe’den teklif geldi, görüşmeler sürüyor” açıklamasını yaptı. Teknik direktör Advocaat’ın sol kanada istediği Manchester United’li Memphis Depay ise ancak mali kaynak bulunursa kiralanabilecek.
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SZALAI SÜRPRİZİ
Trabzonspor'da forvet transfer için ise sürpriz bir isim gündeme geldi. Eto'o, Rodallega ve Niasse ile temaslarını sürdüren Trabzonspor, Hoffenheim'de forma giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Adam Szalai'yle ilgilendiği belirtildi.
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MAS İMZAYA GELİYOR
Trabzonspor'un her konuda anlaştığı Arjantinli Emmanuel Mas birkaç gün içinde Türkiye’ye gelerek, resmi sözleşme imzalayacak. Arjantin’in San Lorenzo Kulübü’nde forma giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla her konuda anlaşma sağlandı. Lorenzo’nun son maçında forma giymeyen Mas, bavullarını toplamaya başladı.
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"BEN ARFA PARİS'TE KALMAK İSTİYOR"
Fenerbahçe'nin 6 aylığına kiralamak istediği ve teklifini ilettiği Hatem Ben Arfa’yla ilgili farklı bir iddia ortaya atıldı. L’Equipe, “Ben Arfa Paris’ta kalmak istiyor” diye yazdı.
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AHMET ÇALIK 5 MİLYON EURO
Gençlerbirliği’nin başkanı İlhan Cavcav, Galatasaray'ın ilgilendiği milli stoper Ahmet Çalık için Sarı-Kırmızılılar’dan 5 milyon Euro istediklerini açıkladı. Öte yandan Antalya’nın hocası Rıza Çalımbay, Aslan’dan Salih Dursun’un transferini bitirdiklerini söyledi.
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MEHMET EKİCİ: AYRILMAK İSTİYORUM
Trabzonsporlu Mehmet Ekici'nin başkan Muharrem Usta’yla yaptığı son görüşmede “Ayrılmak istiyorum” dediği ortaya çıktı. Trabzon’dan yıllık 1.4 milyon Euro kazanan Ekici, 1.7 milyon Euro’luk teklife olumsuz yanıt vermişti. Beşiktaş ve Galatasaray yıldız isim için devrede!