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FUTBOL

Günün transfer haberleri | 28.12.2016

28 Aralık 2016 Çarşamba, 11:10:56

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    PODOLSKİ İÇİN ÇILGIN TEKLİF!

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Çin'den gelecek teklifleri bekliyoruz" açıklamasının ardından Alman Bild Gazetesi, Çin'den Lukas Podolski için gelen astronomik bir teklifi bugün okuyucularına duyurdu.

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    Bild'in iddiasına göre Podolski için Guangzhou Evergrande Galatasaray'a 20 milyon Euro teklif etti. Podolski'ye de yıllık 9 milyon Euro önerildi. Haberde ayrıca 3 Çin kulübünün daha 31 yaşındaki yıldızla ilgilendiği yazıldı.

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    BEŞİKTAŞ'IN Q7 TEKLİFİ!

    Beşiktaş Quaresma'ya 2+1 yıllık yeni kontrat teklif etti. Yönetimi, 33'lük Q7'den 1.7 milyon Euro'luk maaşına zam yapılması talebini almıştı. Bu gelişmenin ardından Portekizli yıldızın menajeriyle görüşen yönetim, tecrübeli kanat oyuncusunun yeni kontratında yazacak olan maaşı 2 milyon Euro (7.3 milyon TL) olarak belirledi.

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