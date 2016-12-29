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FUTBOL

Mehmet Ekici savaşı!

29 Aralık 2016 Perşembe, 01:12:09

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    HABERTÜRK SPOR | AHMET SELİM KUL

    Süper Lig’de ilk yarının bitimiyle birlikte transfer savaşları da başlarken Trabzonspor’la sözleşme uzatmayı kabul etmeyen Mehmet Ekici’nin nereye gideceği konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. 

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    26 yaşındaki oyuncunun durumunu uzun süredir takip eden G.Saray, Fırtına’nın 1.8 milyon Euro’luk önerisini reddeden Ekici’ye yıllık 2 milyon Euro teklif edip olumlu yanıt aldı. 

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    Yıldız ismi, 31 yaşındaki Selçuk İnan’ın yerine monte etmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar, yapılan prensip anlaşmasını ön protokole döküp işini garantiye almak istese de Trabzon cephesinden gelen son hamle her şeyin rengini değiştirdi. 

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YORUMLAR 5
  • Misafir 8 saat önce
    en cazip teklifi fb yaptı gibi gözüküyor
  • Misafir 11 saat önce
    bence bjk ya verip kerimi almak daha mantıklı yaşı genç
  • Misafir 11 saat önce
    trabzon spor şampiyon
  • Misafir 12 saat önce
    gitsin 2 senedir ts de ne yaptı.hangi maçı aldı.
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