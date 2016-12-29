29 Aralık 2016 Perşembe, 01:12:09 | Güncelleme: 09:52:00
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HABERTÜRK SPOR | AHMET SELİM KUL
Süper Lig’de ilk yarının bitimiyle birlikte transfer savaşları da başlarken Trabzonspor’la sözleşme uzatmayı kabul etmeyen Mehmet Ekici’nin nereye gideceği konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.
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26 yaşındaki oyuncunun durumunu uzun süredir takip eden G.Saray, Fırtına’nın 1.8 milyon Euro’luk önerisini reddeden Ekici’ye yıllık 2 milyon Euro teklif edip olumlu yanıt aldı.
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Yıldız ismi, 31 yaşındaki Selçuk İnan’ın yerine monte etmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar, yapılan prensip anlaşmasını ön protokole döküp işini garantiye almak istese de Trabzon cephesinden gelen son hamle her şeyin rengini değiştirdi.
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KANARYA SICAK BAKIYOR Aslan’ın kendileri ile görüşmeden oyuncusuyla temasa geçmesinden rahatsız olan Bordo-Mavililer, sürpriz bir şekilde F.Bahçe’nin kapısını çaldı.
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Sezon sonunda bedava gidecek olan Ekici’yi devre arası için Sarı-Lacivertliler’e öneren Trabzonlu kurmaylar, yetenekli orta sahaya karşılık olarak “Aatif’ı bonservisiyle, bir oyuncuyu da kiralık verin” teklifinde bulundu.
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Orta alana takviye arayışı içerisinde olan F.Bahçeli yöneticiler, bu öneriye sıcak bakarken Aatif’ın, Trabzon’a gitmeye şimdilik yanaşmadığı belirtildi.
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Kiralık isim için ise Stoch veya Salih’in gündemde olduğu bildirildi.