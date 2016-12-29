Uruguaylı Gustavo Poyet'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Çin ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki futbolcu, Arjantin basınına göre yıllık 42 milyon dolar (148,5 milyon lira) maaş alacak.

Kadrosunda Kolombiyalı futbolcu Fredy Guarin ile eski Beşiktaşlı Demba Ba'yı bulunduran Shanghai ekibi, daha önce Manchester United, Manchester City ve Juventus formaları giyen Tevez'i de 10 milyon dolar bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladı.

YILLIK 148.5 MİLYON LİRA KAZANACAK

Arjantin basınına göre, Carlos Tevez'in profesyonel kariyerindeki 7. kulübü Shanghai Shenhua'dan alacağı yıllık ücret, Türk lirasının güncel kuruna göre hesaplandığında yaklaşık 148,5 milyon liraya karşılık geliyor.

Deneyimli oyuncu günlük 400 bin, haftalık 2,8 milyon, aylık ise 12,3 milyon lira maaş alacak.

RONALDO VE MESSİ'Yİ GEÇTİ

Tevez, en fazla maaş ödenen futbolcular sıralamasında ilk 2 basamakta bulunan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi geride bırakarak zirveye yerleşti.

İspanyol basınına göre, Real Madrid ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli Ronaldo yıllık 74 milyon lira, Barcelona ile sözleşmesi 2018'de sona erecek Arjantinli yıldız Messi ise 70 milyon lira maaş alıyor.

MANCHESTER UNİTED İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANDI

Carlos Tevez, 2007-2009 yıllarında kiralık olarak top koşturduğu İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.

Kırmızı-siyahlı ekipteki ilk yılında Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra Premier Lig şampiyonluğu da elde ederek büyük bir başarıya imza atan 32 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlarda çıktığı 48 maçta 19 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Arjantinli futbolcu, Manchester United'daki ikinci ve son sezonunda ise 4 kupa kazandı. Tevez, toplam 51 maça çıkıp 15 gol, 7 asist ürettiği sezonda Community Shield, Premier Lig, İngiltere Lig Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları kazandı.

MANCHESTER CİTY İLE GOL KRALLIĞINA ULAŞTI

Hızı, gücü ve tekniğiyle hücumun her bölgesinde görev yapabilen Tevez, 2009 yılında transfer olduğu Manchester City'de sergilediği başarılı performansla adından söz ettirdi.

Arjantinli oyuncu, 2010-2011 sezonunda forma giydiği 31 maçta rakip fileleri 20 kez havalandırarak Bulgar futbolcu Dimitar Berbatov ile Premier Lig'in en golcü 2 oyuncusundan biri oldu.

Carlos Tevez, 4 sezon boyunca görev yaptığı mavi-beyazlı ekip ile Premier Lig (2012), İngiltere Federasyon Kupası (2011) ve Community Shield (2012) şampiyonlukları yaşadı.

JUVENTUS İLE ÜST ÜSTE 2 ŞAMPİYONLUK

Tevez, Avrupa'daki son durağı İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus ile üst üste 2 sezon (2013-2014,2015) lig şampiyonluğuna ulaştı.

Siyah-beyazlı ekipte görev aldığı toplam 108 maçta 55 gole imza atan 32 yaşındaki oyuncu, Serie A'da 2015'in en iyi futbolcusu unvanını elde etti.



GÜNEY AMERİKA'DA 3 KEZ YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Carlos Tevez, üst üste 3 yıl (2003, 2004, 2005) Güney Amerika'nın "en iyi futbolcusu" unvanına layık görüldü.

Arjantinli milli futbolcu, 2006-2008 yıllarında Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapan Brezilyalı efsane Zico ve Şilili eski futbolcu Elias Figueroa'dan sonra arka arkaya 3. kez bu unvanı alan 3. isim oldu.

BOCA İLE EN ÖNEMLİ KUPALARI ELDE ETTİ

Carlos Tevez, 2001-2004 ve 2015-2016 yılları olmak üzere 2 dönem formasını giydiği Boca Juniors ile Güney Amerika futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli 2 organizasyonunda mutlu sona ulaştı.

Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli takımla 2003'te Libertadores ve bir yıl sonra da Sudamericana Kupası zaferleri elde etti.

2004'ten bu yana Arjantin Milli Takımı ile çıktığı 76 maçta 13 kez fileleri havalandıran Tevez, İngiltere'nin West Ham United (2006-2007 sezonu) ile Brezilya'nın Corinthians (2005-2006 sezonu) ekiplerinde de birer sezon forma giydi.