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Galatasaray'dan örnek davranış

Galatasaray 16 Yaş Altı Futbol Takımı'nın oyuncuları ve teknik heyeti, Büyükçekmece Tepecikspor maçında sakatlanan rakip takımın futbolcusu Ferdi Can Taşkın'ı evinde ziyaret etti

29 Aralık 2016 Perşembe, 12:52:18 Güncelleme: 13:13:37

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 18 Aralık Pazar günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Galatasaraylı futbolcu Ali Yavuz Kol'un istem dışı müdahalesiyle sakatlanan ve ayağının kırıldığı öğrenilen Büyükçekmece Tepecikspor oyuncusu Ferdi Can Taşkın'a ziyarette bulunuldu.

Ziyarette Futbol Akademisi İdari Yöneticisi Savaş Çam ve 16 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Ünsal Yaşar'ın yanı sıra sarı kırmızılı futbolcular Ali Yavuz Kol ve Mustafa Kapı da yer aldı.

Diğer yandan futbolcular Ferdi Can Taşkın'a Galatasaray forması hediye etti.

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