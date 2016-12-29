ESKİŞEHİRSPOR HABERLERİ
29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Eskişehirspor
FUTBOL

Eskişehirspor maddi destek bekliyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un kulüp mali asbaşkanı Ekrem Birsen, maddi desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi

29 Aralık 2016 Perşembe, 13:45:58 Güncelleme: 13:46:52

Birsen, maddi sıkıntılar içinde ligin ilk devresini tamamladıklarını kaydetti. Eskişehirspor'un maddi desteğe ihtiyacının olduğunu ifade eden Birsen, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar bize destek olanlara teşekkür ediyoruz. Daha fazla destek de bekliyoruz. Maddi sıkıntılarımızdan kaynaklanan transfer yasağımız var. Bu yüzden takımımıza takviye yapamıyoruz. Takımımızı güçlendirmeye ihtiyacımız var. Şimdi her zamankinden daha fazla maddi destek talep ediyoruz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarımız da kombinelere ilgi göstersin. Şimdiye kadar 5 bin 196 kombine satışı yapabildik. Eskişehirspor'a özel yapılan bir statta taraftarımızın kombine biletlere daha fazla ilgi göstermesini istiyoruz. Yeni stadımızın güzelliğinin bir parçası olacak taraftarımız, alacağı kombineyle takımına maddi açıdan da destek olacaktır. Büyük ve efsane Eskişehirspor taraftarı, kombine satışıyla da Türkiye'ye örnek olmalıdır."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
2016 yılının unutulmaz olayları
DİĞER

Tarihi gün
İbrahim Toraman'ın Alex de Souza anısına, Alex'ten cevap
FUTBOL

"O an anladım ki..."
Kerem Bürsin spor salonundan çıkmıyor
MAGAZİN

Spor salonundan çıkmıyor
Nez'in sapık korkusu
MAGAZİN

Sapık korkusu: Bana bakıp dudaklarını yaladı