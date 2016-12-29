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Milosevic Beşiktaş'a dönebilir

Milosevic Beşiktaş'a dönebilir Beşiktaş’ın Bundesliga ekiplerinden Darmstadt’a kiraladığı genç spoter Alexander Milosevic’in, Ocak ayında Kartal’a geri döneceği iddia edildi

29 Aralık 2016 Perşembe, 14:12:46 Güncelleme: 18:33:48

Uzun süredir stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların Bundesliga takımlarından Darmstadt’ta kiraladığı Alexander Milosevic’in, Ocak ayında geri döneceği iddia edildi.

Alman basınında çıkan haberlerde, Darmstadt kulübünün Milosevic’in kiralık sözleşmesinin feshedileceğini siyah-beyazlı yönetime bildirildiği belirtildi. Bu durumda Milosevic, ara transfer döneminde Beşiktaş’a geri dönecek. 24 yaşındaki İsveçli savunma oyuncusunun Ocak başında yapılacak olan ikinci sezon hazırlık kampına katılıp katılmayacağını ise Şenol Güneş belirleyecek. Beşiktaş ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan Milosevic, Alman ekibine 200 bin euro karşılığında kiralanmış, sözleşmesine satın alma opsiyonu olarak da 1.2 milyon euro yazılmıştı. (Gamaspor)

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