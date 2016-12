Kızılcabölükspor: 1 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU

TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... KIZILCABÖLÜKSPOR-TRABZONSPOR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nun 4. haftasında Trabzonspor, Kızılcabölükspor'a konuk oldu.



İki takım adına da kontrollü geçen mücadelede Bordo-Mavililer 18. dakikada Yusuf Yazıcı'nın asistinde Okay Yokuşlu'nun attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.



İkinci yarıda iki takımın da atakları sonuç vermeyince mücadele uzun süre bu skorla devam etti.



Ancak 89'da sahneye çıkan Emircan attığı golle Kızılcabölükspor'un maçtan 1-1'lik skorla ayrılmasını sağladı.



Bu sonuçla Trabzonspor gruptaki puanını 5 yaparkan, Kızılcabölükspor ise ilk puanını aldı.



KIZILCABÖLÜKSPOR: 1 - TRABZONSPOR: 1



STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Serkan Ok



KIZILCABÖLÜKSPOR: Serkan İlgün, Semih Ceylan, Kerim Bölük, Ramazan Erarslan, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Cihat Kahraman (Dk. 46 Mustafa Altun), Taygun Vurgun, Özer Ercili, Reha Yaylı (Dk. 83 Burak Gökbel), Emir Can Sayar (Dk. 90+3 Muhittin Tekin), Fatih Arat

TRABZONSPOR: Esteban, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu (Dk. 80 Uğur Demirok), Durica, Güray Vural, Abdülkadir Ömür (Dk. 64 Mustafa Akbaş), Okay Yokuşlu, Onazi, Yusuf Yazıcı, Castillo (Dk. 71 Suk), N'Doye



GOLLER: Dk. 17 Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Dk. 89 Emir Can Sayar (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR: Dk. 76 Mustafa Yumlu (Trabzonspor), Dk. 87 Semih Ceylan (Kızılcabölükspor)



MAÇTAN POZİSYONLAR

17. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan yapılan ortada kaleci Serkan'ın uzaklaştırmak istediği topu alan Zeki Yavru, pasını Yusuf Yazıcı'ya aktardı. Bu oyuncunun pasıyla topla buluşan Okay'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

89. dakikada Kızılcabölükspor beraberliği yakaladı. Burak Gökbel'in sol kanattan kullandığı köşe atışında, Emir Can Sayar kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.