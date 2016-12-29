Gençlerbirliği: 6 - Amed Sportif: 0 | MAÇ SONUCU

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HT SPOR ARENA'DA... GENÇLERBİRLİĞİ - AMEDSPOR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçında Gençlerbirliği, evinde Amed Sportif'i 6-0 mağlup etti.

Karşılaşmada goller 1 ve 12'de Milinkovic, 14 ve 60'da Ahmet Oğuz, 47'de Owusu ve 82'de Vedat Muriqi'den geldi. Gençlerbirliği'nde Muriqi 30. dakikada bir de penaltı kaçırdı.

4'te 4 yapan Gençlerbirliği gruptan çıkmayı garantiledi. Amed Sportif'in ise grupta 1 puanı bulunuyor.



GENÇLERBİRLİĞİ: 6 - AMEDSPOR: 0



STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Mehmet Metin



GENÇLERBİRLİĞİ: Taha Cengiz, Ahmet Oğuz, Ante Kulusic, Ferhat Görgülü, Halil İbrahim, Samuel Owusu, Issah, Serdarcan (Mahmut Bilir dk. 55), Scekic, Milinkovic, Vedat Muriç

AMEDSPOR: Serkan İpek, Abdullah Çetin, Kamil İçer, Şevket Güngör, Oğuz Çetinkaya, Ercan Çapar, Mansur Çalar (Koray Şanlı dk. 74), Mehmet Sıddık, Tekin Adar (Ercüment dk. 63), Yusuf Yağmur, Emre Tekin (Ahmet Güven dk. 59)



GOLLER: Milinkovic (dk. 1 ve 12), Ahmet Oğuz (dk. 14 ve 60), Issah (dk. 47), Vedat Muriç (dk. 82)(Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Tekin Adar, Mansur Çalar (Amedspor)



MAÇTAN POZİSYONLAR

47. dakikada Ahmet Oğuz'un ortasında Vedat Muriç topu ceza yayı yakınlarındaki Issah'a indirdi. Issah'ın yaklaşık 25 metreden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0

60. dakikada Ahmet Oğuz'un kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-0

68. dakikada Amedspor atağında orta sahada Ercüment'ten aldığı topla yaklaşık 45 metreden kaleyi yoklayan Abdullah'ın şutunda kaleci Taha meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

82. dakikada Isaak'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Vedat'ın çektiği şut kaleci Serkan'dan döndü. Topu takip eden Vedat ikinci vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 6-0



