30 Aralık 2016 Cuma, 01:25:44 | Güncelleme: 03:04:32
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Kartal, Ukrayna kulübü Zorya Luhansk’ta forma giyen Eduard Sobol için de temaslara başladı.
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Arjantin ekibi Boca Juniors’tan, Fabra’ya yaptığı teklifin de yanıtını bekleyen Siyah-Beyazlılar iki isimden birini renklerine bağlayacak.
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Devre arasında eksik bölgelere takviye için dört koldan çalışmalarına devam eden Beşiktaş, önceliği stoper transferine verse de sol bek için de hummalı bir arayış içinde...
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Caner Erkin’in sakatlığı sonrası Tosic’in de savunmanın göbeğine kaydırılması nedeniyle bu mevkide Adriano dışında alternatifi kalmayan Siyah-Beyazlılar, Boca Juniorslı Fabra için temaslarını sürdürürken yeni bir ismi daha gündemine aldı.
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18 MAÇA ÇIKTI Kartal’ın kurmayları, F.Bahçe’nin Avrupa Ligi gruplarındaki rakibi Zorya Luhansk’ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Shakhtar Donetsk’te olan Eduard Sobol için girişimlerini başlattı.
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Zorya ile 2017 Mayıs’a kadar sözleşmesi bulunsa da Beşiktaş’ın teklifine sıcak baktığı öğrenilen 21 yaşındaki futbolcunun, Fabra’dan alınacak yanıta göre sezon sonuna kadar kiralanacağı ifade edildi.
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Zorya’da bu sezon 18 maça çıkan Ukraynalı futbolcu, Kanarya ile oynanan iki maça da 11’de başlamış, İstanbul’daki mücadelede ise kırmızı kart görmüştü.