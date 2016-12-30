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FUTBOL

Beşiktaş'a yeni aday: Eduard Sobol

30 Aralık 2016 Cuma, 01:25:44

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    Kartal, Ukrayna kulübü Zorya Luhansk’ta forma giyen Eduard Sobol için de temaslara başladı.

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    Arjantin ekibi Boca Juniors’tan, Fabra’ya yaptığı teklifin de yanıtını bekleyen Siyah-Beyazlılar iki isimden birini renklerine bağlayacak.

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    Devre arasında eksik bölgelere takviye için dört koldan çalışmalarına devam eden Beşiktaş, önceliği stoper transferine verse de sol bek için de hummalı bir arayış içinde...

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